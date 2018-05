Resultados 33ª jornada y clasificación de la Liga EndesaResultados 33ª jornada y clasificación de la Liga Endesa

Madrid, 20 may (EFE).- Resultados de la trigésima tercera jornada y clasificación de la Liga Endesa de baloncesto: - Resultados 33ª jornada: . Miércoles 9 de mayo: Real Madrid 104 - Real Betis Energía Plus 89 . Sábado 19 de mayo: Unicaja 87 - MoraBanc Andorra 86 Kirolbet Baskonia 102 - San Pablo Burgos 82 Iberostar Tenerife 73 - Monbus Obradoiro 69 Valencia Basket Club 70 - Barcelona Lassa 71 . Domingo 20 de mayo: Tecnyconta Zaragoza 102 - Montakit Fuenlabrada 108 Delteco GBC 92 - Divina Seguros Joventut 87 RETAbet Bilbao Basket 73 - UCAM Murcia 82 Movistar Estudiantes 88 - Herbalife Gran Canaria 75 - Clasificación: J G P PF PC ---------------------------- .1. Real Madrid 33 30 3 2.974 2.590 .2. Kirolbet Baskonia 33 24 9 2.863 2.591 .3. Barcelona Lassa 33 23 10 2.930 2.607 .4. Valencia Basket 33 22 11 2.740 2.495 .5. Herbalife Gran Canaria 33 19 14 2.763 2.702 .6. Unicaja 33 19 14 2.700 2.546 .7. MoraBanc Andorra 33 18 15 2.811 2.718 .8. Iberostar Tenerife 33 18 15 2.575 2.552 .9. UCAM Murcia 33 17 16 2.553 2.512 10. Montakit Fuenlabrada 33 16 17 2.557 2.736 11. Movistar Estudiantes 33 16 17 2.784 2.821 12. Monbus Obradoiro 33 14 19 2.573 2.659 13. Delteco GBC 33 13 20 2.672 2.770 14. San Pablo Burgos 33 12 21 2.685 2.875 15. Divina Seguros Joventut 33 11 22 2.624 2.753 16. Tecnyconta Zaragoza 33 10 23 2.696 2.906 17. RETAbet Bilbao Basket 33 8 25 2.506 2.753 18. Real Betis Energía Plus 33 7 26 2.567 2.987 - Próxima jornada (jueves 24 de mayo a las 20:30/18:30 GMT): Divina Seguros Joventut - Unicaja Monbus Obradoiro - Kirolbet Baskonia Herbalife Gran Canaria - Real Madrid San Pablo Burgos - RETAbet Bilbao Basket Real Betis Energía Plus - Iberostar Tenerife UCAM Murcia - Movistar Estudiantes MoraBanc Andorra - Valencia Basket Club FC Barcelona Lassa - Tecnyconta Zaragoza Montakit Fuenlabrada - Delteco GBC. EFE