Resultados de FGE no son satisfactorios: Benítez

Los resultados que ha dado la Fiscalía General del Estado hasta el momento, no pueden considerarse como satisfactorios, pues hay muchos ilícitos que no se han esclarecido, señaló el diputado local Luis Enrique Benítez Ojeda.

El legislador puntualizó que a pesar de tratarse de una de las áreas de la administración estatal que contaron con el aval del Congreso del Estado en cuanto a la designación de su titular, ha quedado a deber con respecto al trabajo que ha realizado y los resultados que se han observado en lo que va del actual gobierno estatal.

Recordó que el nombramiento del Fiscal, recibió el apoyo del grupo parlamentario del PRI, que le dio un voto de confianza, al cual consideró que tanto el funcionario como la dependencia no han respondido, pues hasta el momento existen más de mil denuncias que han presentado los ciudadanos ante la Fiscalía, que hasta el momento no han sido atendidas ni tampoco investigadas, no se han emitido órdenes de aprehensión por los hechos delictivos señalados por la población en los documentos.

Agregó que a diferencia de la situación que se vivió en la administración estatal anterior, la Fiscalía del Estado no ha dado una explicación acerca de la situación de las denuncias mencionadas anteriormente, para luego aclarar que no busca defender a nadie, pues se trata de algo que en ningún momento ha hecho, aunque manifestó que el actual titular de la dependencia tiene poca defensa.

Recalcó que son pocos los resultados que se han observado hasta el momento, por lo cual consideró que debe analizarse la actuación de la Fiscalía y de ser necesario, que se hagan los que sean necesarios para que haya una mayor respuesta ante la comisión de ilícitos en Durango, a través de perfiles que respondan más a las necesidades que se tienen actualmente.