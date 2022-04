Retenes antialcohol diarios en vacaciones

*Para evitar más accidentes ocasionados por embriagantes

La permanencia de los operativos antialcohol durante el próximo periodo vacacional será diaria, ya que cada vez son más frecuentes los accidentes relacionados al consumo de alcohol entre semana, afirmó el director de Seguridad Pública Municipal, Antonio Bracho Marrufo.

Durante el arranque del operativo “Te queremos vivo”, donde participan diversas corporaciones de seguridad, protección civil y emergencias, el funcionario municipal indicó que se estará replicando la medida que cada periodo vacacional conlleva, en relación a prevenir los accidentes viales.

En ese sentido explicó que no solo se mantendrán los retenes en diversos cruceros de la capital de manera diaria, sino que además se instruirán otro tipo de estrategias como el operativo carrusel y radar, esto con la finalidad de inhibir que los conductores consigan burlar estos esquemas.

En ese aspecto, Bracho Marrufo reconoció que continúa siendo un problema el que existan chats de WhatsApp donde los ciudadanos alertan sobre la ubicación de los operativos, pues en vez de generar un beneficio están contribuyendo a que se presenten accidentes que podrían ser fatales.

“No habrá operativo suficiente si la ciudadanía no pone de su parte. Ahora tenemos accidentes donde se involucra el alcohol en jueves, cuando normalmente ocurrían a partir del viernes. Exhortamos a la responsabilidad, a no conducir en estado de ebriedad y no alertar sobre los operativos”, dijo.

Agregó que, con las nuevas normativas sobre movilidad autorizadas para el estado de Durango, estrategias como la del conductor designado y otras enfocadas a la educación vial se podrán consolidar de manera efectiva, por lo que se buscará tener programas de fuerte impacto social.

