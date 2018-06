Retiran 100 toneladas de basura de alcantarillas

El titular de Aguas del Municipio, Rodolfo Corrujedo, afirmó que con el inicio de la temporada de lluvias en la capital se han tenido problemas en el alcantarillado del municipio. A pesar de que reconoce que este no se encuentra en las mejores condiciones que se quieren tener, sí es un factor importante la cantidad de basura que se recolecta para que estas tengan una labor óptima en el correr del agua que se estanca en las avenidas que han estado presentando encharcamientos.

“Ya se está trabajando en el aspecto del alcantarillado, si bien es sabido que no se cuenta con el mejor sistema de alcantarillas, esto por cuestiones de que nunca se les dio mantenimiento por parte de otras administraciones, sí estamos trabajando ya en ello y lo que nosotros hemos rescatado es que sí tienen daños, pero solo representativos, lo grave aquí es la cantidad de basura que se junta dentro de estas”, comentó.

Afirmó que algo que nos puede parecer tan sencillo como lo es una bolsa de plástico, puede ocasionar muchos problemas, pues tiene la capacidad de tapar hasta casi un metro cuadrado de rejilla, la cual representa un espacio considerable para el flujo del agua y motivo por el que se encuentra estancada cuando cae lluvia. Es por eso que se debe de tener cuidado y pensarlo 2 veces antes de tirar estas en la calle, ya que van 100 toneladas de basura que se quitan en el alcantarillado de la ciudad.

“Nosotros lo que hacemos es simplemente despejar las alcantarillas que encontramos obstruidas, y las bolsas, basura, las vamos recogiendo”, señala que no es una labor muy fuerte, ya que ellos no se encargan de la limpieza, pero sí es un programa el cual está en constante revisión y que por lo mismo se ha llegado a recoger esta cantidad de basura exclusivamente en alcantarillas. Señaló que este operativo se va estar llevando seguido y conforme avance la temporada de lluvias se intensificará ya que la misma ciudad así lo demanda. Dijo que los reportes de la basura sacada en el alcantarillado se van a estar enviando a Obras Públicas Municipales, ya que ellos sí tienen la responsabilidad de hacer limpieza más profunda, cosa de la cual no se deslindan, por eso la campaña de inspección y recolecta de basura a drenajes y alcantarillas.