Retiran de circulación siete vehículos taxi que carecían de documentos.

+Permanentes los operativos con resultados satisfactorios

en el combate a la desleal competencia.

+Igualmente se sanciona a camiones de transporte de

personal que circulan sin permiso.



La Subsecretaría de Movilidad y Transportes, a través del departamento de inspectores, mantiene permanencia en operativos los que arrojan resultados positivos en sancionar a unidades de servicio público que no reúnen los requisitos en documentación

para prestar el servicio.



Igualmente se mantiene la política de frenar la competencia

desleal hacia los transportistas debidamente registrados y se retira de circulación a aquellas unidades que no cuentan con permiso y/o concesión del Gobierno del Estado y que en vehículos particulares hacen servicio público.



En el fin de semana que recién terminó, durante la presencia del personal en la vía pública, se detectaron cuatro vehículos que portaban placas sobrepuestas y obviamente sin permiso o concesión para ello.



Se sorprendió prestando servicio público a un vehículo que portaba placas y contaba con reporte / denuncia de robo, por lo que, unidad y placas fue puesto a disposición de la autoridad competente.



Igualmente se detuvo a dos camiones de transporte de personal (empresa privada) que no contaba con placas ni con permiso emitido para realizar esta función de transportar personas de una empresa.



Seis vehículos que portaban permiso pero esta, vencido y tres

vehículos más también enviados al corralón y retirados de

circulación por carecer de documentos.



Es de mencionar – de acuerdo a la información proporcionada por la Oficina de Comunicación Social de la propia Subsecretaría de Movilidad y Transportes- que en el presente año no se ha detectado a conductor alguno que se encuentre bajo los efectos del alcohol durante el tiempo en el que presta servicio.

Ello no obstante que en cada una de las revisiones que se hace a los documentos del vehículo se revisa el comportamiento del conductor sin que, por fortuna se haya detectado una irregularidad como el conducir bajo los efectos del alcohol.



Igualmente, sin detectar a conductor alguno que se encuentre bajo los efectos de la droga.



En este sentido, el Director de Transportes en el Estado el Lic.

Héctor Raúl Obregón Maa, destacó que en estas acciones, la

dependencia no bajará los brazos y por el contrario se

mantendrá la aplicación de la Ley sin distingo alguno y ello

implica el señalar que la continuidad de los operativos se

realizará en forma permanente, en puntos aleatorios y obviamente en distintos horarios ya en el transcurso del día e inclusive en la noche.



Es de mencionar que en lo que se refiere a conductas agresivas o de maltrato al usuario por parte de conductores es algo en el que se cuenta con el apoyo y respaldo de las propias dirigencias de sindicatos de Trabajadores del Volante, tarea en la que ellos mismos coadyuvan a través de sus inspecciones de vigilancia internos de las mismas organizaciones sindicales.