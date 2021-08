Retiran puestos abandonados en vía pública

El director de Inspección Municipal, César Rosales Hernández, manifestó que se encuentran en un operativo para retirar todos aquellos puestos que están abandonados, que no cumplen con permisos o que sus permisos no son congruentes con lo establecido, como el reciente caso donde retiraron un puesto por haber construido una plancha de piso firme a las afueras del Panteón de Oriente, el cual solo contaba con permiso para venta de comida y no de restaurante.

“A las afueras del panteón retiramos un puesto que ya parecía un restaurante, la verdad es que ahora llegan, se instalan y ponen planchas de piso firme, tuvimos que retirar y destruir esa plancha, en ese sentido estaremos trabajando en los puestos semifijos, ya que si bien es cierto se quedan como fijos, generan una situación en la ciudadanía de que invaden avenidas principales y pasos peatonales, por lo cual estaremos dándole la certeza a la comunidad en ese sentido”, expuso.

Invitó a los comerciantes que tengan sus puestos móviles a retirarlos, porque en coordinación con Seguridad Pública, Juzgado Cívico y la Comisión de Actividades Económicas retirarán los mismos. De la misma manera estarán retirando puestos que no cumplan con sus permisos, ya que si bien es cierto se les ha apoyado con el tema de la pandemia, también tienen que cumplir con el reglamento, relató.

Explicó que estarán primero exhortando a los dueños de los espacios para que se retiren, pero en caso de que no atiendan el llamado el puesto será retirado por parte de las autoridades.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp