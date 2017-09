Retiran vehículos yonkeados  en vía pública

El área de Inspección Municipal informó que se está implementando un operativo permanente para retirar vehículos yonkeados en la vía pública en la capital, retirando hasta el momento a 25 automóviles cuyos propietarios han hecho caso omiso al llamamiento de la autoridad.

Desde hace algunas semanas el Juzgado acudió con negocios de partes usadas de automotores, así como con particulares, los cuales dejan vehículos chatarras varados en la vía pública a las afueras de sus hogares o comercios obstruyendo el tránsito peatonal y vehicular, con la finalidad de que los retiraran emitiendo para ello actas administrativas.

Ante el caso omiso que los propios dueños de los negocios o vehículos han mostrado al respecto la autoridad ha determinado realizar un operativo de sanción y retiro, por lo cual los automotores yonkeados serán decomisados y el particular deberá pagar la grúa y la pensión, con posibilidad de que haga valer su derecho de audiencia para reclamar el material.

El objetivo del operativo no solo es disminuir la obstrucción que representan estos automóviles al libre tránsito, sino que también se prevé de que no se conviertan en focos de infección; dejar en la vía pública este mobiliario representa un riesgo para la salud, por lo que se procede al retiro y confiscación de los materiales en caso de no tener respuesta.

Pese a ser una problemática generalizada en toda la ciudad el mayor índice se detecta en las colonias de la zona oriente de la capital como son la Isabel Almanza, Universal, Valle del Guadiana y Dolores del Río en vialidades como Colima, Yucatán y los alrededores de la Acequia Grande; una vez que se acuda se retirará el vehículo sin menoscabo de los particulares.

De acuerdo a lo establecido en la normativa municipal la sanción que procede en estos casos será determinada por el juez administrativo.