Retirará IMSS a pasantes de medio rural

*Terminarán servicio social en zona urbana de Durango y La Laguna

Claudia Díaz Pérez, delegada del IMSS en Durango, señaló que los 61 pasantes de Medicina que están realizando su servicio social en el medio rural al interior del estado serán retirados y terminarán los días que les quedan de práctica en las zonas urbana de la capital y La Laguna.

La mañana de este lunes estudiantes de Medicina de las diferentes universidades de la ciudad se manifestaron a las afueras de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Durango, donde dejaron pancartas en donde claman justicia para Érick David Andrade Ramírez.

Cabe recordar que fue el pasado viernes cuando el pasante fue ultimado mientras ejercía su labor en una clínica de El Salto, Pueblo Nuevo, lo cual movilizó al gremio médico el pasado fin de semana en la Fenadu y nuevamente este lunes en las principales calles de la ciudad.

Al respecto, la funcionaria indicó que los 61 pasantes que realizan su servicio actualmente en los municipios han sido retirados desde este lunes, para que concluyan sus 15 días faltantes de prácticas en los hospitales de zona y clínicas de las ciudades de Gómez Palacio, Lerdo y Durango capital.

Díaz Pérez ahondó que los 61 pasantes que están por iniciar su ciclo 2022-2023 en agosto se definirá qué pasará con su servicio social en una reunión pactada en el teatro del IMSS, en donde se espera esté también presente el secretario de Salud Sergio González Romero y los rectores de las universidades.

Reiteró que Érick David no se desempeñaba como médico de una clínica del Seguro Social, sino de la Secretaría de Salud, sin embargo, se actúa en protección a los estudiantes, garantizando que no habrá represalias contra quien no decida ejercer en las comunidades al interior del estado.

