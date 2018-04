Retraso de 14 días en impresión de boletas electorales, reporta consejero

México, 17 Abr (Notimex).- El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Antonio Baños Martínez, informó que este organismo registra un retraso de 14 días en la impresión de las boletas electorales, en las que los ciudadanos plasmarán su derecho a voto en la jornada electoral del próximo 1 de julio.

“El INE tiene un atraso de 14 días en la impresión de las boletas, la capacidad de los Talleres Gráficos de México es de cinco millones de boletas al día, y nosotros tenemos el compromiso de imprimir casi 300 millones de boletas electorales.

“Así que tenemos que meterle celeridad y hemos hecho un llamado respetuoso a los partidos para que si tienen sustituciones de candidatos las hagan lo más rápido posible, porque si no, ya no vamos a tener tiempo para que los nombres que participarán de manera real en la contienda aparezcan en la boleta electoral”, explicó.

Comentó que la impresión de boletas para diputados empezó este lunes 16 de abril y recordó que se presentó formalmente un calendario con 240 distritos electorales, “acabamos de aprobar un conjunto de sustituciones que entregaron los partidos políticos, así que vamos a actualizar el calendario para incluir 300 distritos”.

Baños Martínez agregó que la impresión de las boletas electorales para que sean votados los candidatos a la Presidencia se tiene programada para el próximo mes de mayo. “Nosotros tenemos una fecha tope que es 20 días antes de la jornada electoral para entregarle a los consejos distritales las boletas.

Seguiríamos con presidente y al final con senadores”, precisó.

Respecto de si el aspirante a candidato independiente, Armando Ríos Piter, aparecerá o no en las boletas electorales, señaló que “el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene su propio calendario y yo no me meto, tiene sus plazos, conoce la ley electoral y sabe muy bien los riesgos que hay de que algunos asuntos se queden archivados y que no se traduzcan a decisiones que favorezcan a los competidores”.

Sobre los 10 días que tiene Ríos Piter para ejercer su derecho de audiencia ante el INE, a fin de revisar los apoyos ciudadanos reportados como simulados y no válidos, el consejero reiteró que el instituto ha puesto a disposición del aspirante los medios para dicha revisión. Informó que dicho plazo concluirá entre el 19 y 20 de abril, y que el Instituto Nacional Electoral tendrá el expediente completo para que el Tribunal sea el que determine.

“El INE está en la mejor disposición de presentar toda la información veraz con relación al tema. Nosotros vamos a documentar con mucho cuidado todo lo que ha sucedido en este procedimiento y presentaremos en el expediente que se le turne al Tribunal en acatamiento de la sentencia que ellos dieron”, concluyó.

