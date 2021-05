Retraso en obras colapsa al comercio local

El presidente de la Federación de Trabajadores Independientes (FTI) Rolando Álvarez Peña, señaló que el retraso en la conclusión de obras en la ciudad capital está colapsando al comercio local, sobre todo a los locatarios que se ubican dentro de las zonas de remodelación.

Destacó que en las zonas donde el Gobierno del Estado está llevando a cabo obras públicas se les dijo a los comerciantes que los trabajos no tardarían más que un par de meses, pero todavía es fecha que no se terminan y las afectaciones a los ingresos son graves porque no hay accesos.

El líder comerciante explicó que la problemática se encuentra en el primer cuadro de la ciudad, principalmente, ya que se juntaron las obras de remodelación de la calle 5 de Febrero con la introducción del cableado subterráneo, el cual abarca varias cuadras en 20 de Noviembre y 5 de Febrero.

Aseveró que esas zonas el acceso está restringido y no hay banquetas, por lo que la gente se expone a transitar por el arroyo de las calles, donde incluso ya han existido accidentes; “los taxistas se quejan porque no hay donde pararse, no quieren llevar el pasaje y esto deja sin clientes a los comercios”.

Álvarez Peña agregó que otro punto conflictivo es el bulevar Francisco Villa, en donde los cierres están siendo totales durante varias horas del día y varios días a la semana, lo que impacta sobre todo a los locatarios del mercado de abastos, sin mencionar que ahí también es zona de múltiples accidentes.

Es por ello que hizo el llamado a la autoridad a acelerar las acciones en estos puntos, pues si ya es complicado tratar de salir adelante, con estos obstáculos lo es aún más; “estamos saliendo adelante por nosotros mismos. No hay apoyos, pero sí multas por cualquier pretexto, y encima esto”, expresó.