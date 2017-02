Revela estudio que 76% de mexicanos se sienten expuestos en Internet

Guadalajara, 7 Feb (Notimex).- El Índice de Civismo Digital (Digital Civility Index) realizado por Microsoft con motivo del Día Internacional del Internet Seguro (Safer Internet Day) que se celebra hoy, revela que 76 por ciento de los mexicanos se sienten expuestos a riesgos por Internet.

En un comunicado, Microsoft informó que este estudio muestra los principales riesgos que corren en línea jóvenes y adultos, divididos en cuatro categorías: comportamiento, intrusión, reputación y sexualidad.

Entre los hallazgos del análisis, destaca que 54 por ciento de los encuestados en México mencionó que el mayor de los riesgos intrusivos en línea que enfrentan es el contacto no deseado, esto a través de redes sociales, correo electrónico u otros medios.

A su vez, la investigación detalla que los riesgos en línea de carácter sexual, como el envío de mensajes con contenido sexual, las solicitudes sexuales y la sextorsión, son la segunda preocupación más grande para los mexicanos con un 46 por ciento.

“Con este estudio queremos crear conciencia de las consecuencias reales de los riesgos en línea. Nuestro responsabilidad como empresa es crear servicios en línea donde la gente se sienta segura y tenga una experiencia positiva”, aseguró Jacqueline Beauchere, jefa de Seguridad en Línea de Microsoft.

El estudio fue realizado en junio del año pasado por Microsoft en 14 países entre los que figuran, además de México, Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Chile, Estados Unidos, Francia, India, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía.

Se realizó a jóvenes (entre 13 y 17 años) y adultos (entre 18 y 74 años), quienes contaron sus experiencias y encuentros en línea.

Otra de las cifras que reveló el índice fue que en México 76 por ciento de los participantes reporta estar expuesto a un riesgo en línea, esto sólo por debajo de Sudáfrica con 78 por ciento. A nivel mundial, el promedio es de 65 por ciento.

Con base en el Índice de Civismo Digital, México ocupa la posición número 13 con la percepción de ser el menos seguro, por debajo de los demás países participantes.

El Día Internacional del Internet Seguro es un evento que se celebra en febrero de cada año para promover un uso más seguro y más responsable de la tecnología y el Internet, especialmente entre niños y jóvenes de todo el mundo.

Microsoft ha estado participando en esta campaña cada año desde que inició en 2004. Este año el tema de ésta es: “Be the change: United for a better internet”.

“Queremos un Internet más seguro para todas las personas y practicar el civismo digital”, expresó Jacqueline Beauchere.