Revisan juegos mecánicos de la Fenadu

Se está llevando una revisión minuciosa de los juegos mecánicos instalados en la Fenadu, por lo que al menor indicio de falla son inhabilitados de manera inmediata, ya que se quiere prevenir accidentes de consecuencias fatales, dio a conocer Saúl Romero, regidor y presidente de la Comisión de Protección Civil.

“Se dio una supervisión y todo está en orden, el criterio que está manejando Protección Civil Estatal y Municipal está unificado, lo cual permite que la vigilancia sea permanente, incluso se colocan sellos, los cuales dan garantía de seguridad”, expuso.

Externó que se lleva una bitácora en el caso de los juegos, hasta el momento señala que no hay ningún incidente, se hicieron algunas recomendaciones sobre todo del cableado donde se indica que esté protegido debido a que está en el piso, es aconsejable que esté totalmente cubierto, entubado, para que cuando la gente lo pise no suceda nada y no haya un contacto directo.

“Se revisó que las fuentes de energía que tienen los juegos funcionen de manera correcta, que los cinturones de seguridad estuvieran funcionando. Nosotros estamos muy alertas por los incidentes que han ocurrido en Santiago, en Gómez Palacio por una falta de seguridad, aquí en Durango estamos tomando muy enserio este tema y más por la gran afluencia de personas que vienen de otros lados”, manifestó.

“Estamos muy comprometidos en brindar seguridad en este tipo de atracciones, ya que sí se puede generar un temor al creer que no se verifican, pero diario estamos observando el comportamiento y el chequeo de las máquinas, juegos y demás instalaciones dentro de la Feria de Durango”, agregó.

Otro de los puntos en los cuales se están haciendo revisiones constantes es en el área de comida, esto debido a que se debe llevar una inspección de los cilindros de gas que se utilizan en cada uno de los puestos, ya que se quiere evitar fugas o acumulación del producto.

No se les permite la entrada a las compañías gaseras y mucho menos que los mismos propietarios de los puestos hagan sus cambios e instalación, dijo que hay una gasera específica para el apoyo de esta necesidad con el fin de tener un control más preciso.