Revisión de cuentas públicas arroja mínimas irregularidades

Una vez que inició la revisión de las cuentas públicas del 2021, en el primer paquete integrado por 13 municipios, se detectaron irregularidades por porcentajes que van del 1 al 3 por ciento de los recursos que son analizados por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del estado, informó la diputada Patricia Jiménez, presidenta de la misma.

La legisladora puntualizó que el análisis de las cuentas públicas inició hace algunas semanas, y a pesar de que se trata de municipios que no traen tantos problemas con respecto a la aplicación de los recursos públicos, se realizaron observaciones por los porcentajes mencionados anteriormente, aunque se presentaron dos casos con cantidades más elevadas pero que ya fueron solventadas por las administraciones.

Explicó la legisladora que tres de los municipios que forman parte del primer paquete, traían porcentajes más elevados de observaciones, pero en el transcurso de las semanas anteriores entregaron la documentación que faltaba y solventaron las anomalías que se detectaron, aunque agregó que los integrantes de la Comisión de Hacienda platicaron incluso con los regidores de los municipios para que informen en los casos de las obras que se mencionan en los documentos, si realmente están terminadas y las que no, el avance que tengan.

“Este trabajo lo hace la Entidad de Auditoría Superior, pero hacemos otra revisión para confirmar, pues no vamos a permitir que ningún municipio diga que ya tiene obra, que hicieron tal o cual situación y que no esté, nosotros tendremos mucho cuidado que estos presidentes municipales se vayan el 31 de agosto sin que le deban nada a la sociedad, que esté pasmado y se vea que se trabajó como se dijo”, señaló la legisladora, quien aclaró que este paquete está integrado por los ayuntamientos más pequeños, pues uno de ellos tiene un presupuesto anual de 14 millones de pesos y el más grande, de 90 millones, pero aun así no se les permitirá que se vayan sin solventar observaciones.

