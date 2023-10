Revisiones contractuales sin emplazamientos a huelga

Las revisiones contractuales y salariales que realizarán los distintos sindicatos afiliados a la federación estatal de la CTM se llevarán a cabo sin emplazamientos a huelga, pues las negociaciones se harán a través del diálogo con la parte patronal, señaló el dirigente de la organización obrera, Ricardo Pacheco.

El legislador local y dirigente obrero puntualizó que de hecho ya comenzó el proyecto de revisión de los contratos y se tomó la decisión de no emplazar a huelga nuevamente, “como en los dos años anteriores, hemos platicado con los empleadores, hay un acuerdo en el que queremos por la vía del diálogo, de la negociación, sacar adelante esta revisión y así lo haremos”, dijo.

Recordó que durante las revisiones anteriores se tuvieron resultados positivos, “Durango obtuvo aumentos que rebasaron la media de los que se tuvieron en los contratos colectivos a nivel nacional; cierto que fue una variable pero tuvimos buenos resultados, por eso vamos a repetir la práctica”, señaló.

Con respecto a los incrementos que se propondrán en estas revisiones, Ricardo Pacheco puntualizó que “hemos comenzado señalando que menos de un 12 por ciento, las cosas se le dificultan más a los trabajadores; nos hacían una referencia hace momentos, un Juez de Distrito de materia laboral, que si pusiéramos el salario mínimo de los 70’s, inicio de los 80’s, al precio de hoy serán alrededor de 400 pesos, de tal manera que el salario mínimo todavía no alcanza a recuperarse del poder adquisitivo que ha perdido, por eso pensamos que debe ser mínimo este porcentaje”.

Recordó que en estos momentos, “en las revisiones de los contratos colectivos hay dos espacios de oportunidad: Uno que tiene que ver con el incremento al salario en si, y otro tiene que ver con la revisión de las cláusulas del contrato colectivo; entonces, podemos orientar, digamos, la parte más importante que sea la que favorezca a que lleguen mejores recursos, no los suficientes, hay que decirlo, pero un mayor número de recursos a la parte económica de los trabajadores y que las empresas de alguna manera no las agobie y no se les multipliquen las prestaciones que tienen que pagar”.

