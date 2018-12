Revocan prisión preventiva a dos carabineros por muerte de comunero en Chile

Santiago de Chile, 10 dic (EFE).- La Corte de Apelaciones de la ciudad de Temuco, en el sur de Chile, revocó hoy la prisión preventiva a dos de los cuatro carabineros imputados por el homicidio del comunero mapuche Camilo Catrillanca, ocurrido el pasado 14 de noviembre, informaron fuentes judiciales.

La resolución favoreció a Patricio Sepúlveda y Braulio Valenzuela, quienes fueron imputados el pasado 30 de noviembre por obstrucción a la investigación del caso.

El tribunal de alzada determinó ahora para ambos al arresto domiciliario total, arraigo nacional (prohibición de abandonar el país) y prohibición de acercarse a las víctimas, precisaron las fuentes.

Ambos, junto con Carlos Alarcón y Víctor Ávila fueron los primeros miembros del GOPE (Grupo de Operaciones Especiales) de Carabineros que llegaron el 14 de noviembre hasta el lugar en que Catrillanca, de 24 años, y un menor de 15 años, se desplazaban en un tractor, contra el que dispararon y un tiro dio en la nuca del comunero y le causó la muerte.

Alarcón y Ávila fueron formalizados por el homicidio de Catrillanca, el homicidio frustrado del menor y obstrucción a la Justicia, por haber este último destruido supuestamente una grabación del incidente.

Los carabineros dijeron que el incidente se enmarcó en la persecución de unos ladrones de automóviles que les acataron a tiros, pero una sucesión de contradicciones y las evidencias del caso han complicado su situación.

“Habíamos apelado únicamente de la prisión preventiva porque estimamos que no se dan los requisitos legales para esa medida, que resulta desproporcionada”, dijo a los periodistas Patricio Salinas, abogado de Sepúlveda y Valenzuela, tras el dictamen de la Corte de Temuco.

El caso ha significado la salida de casi una decena de altos oficiales de Carabineros, el último de ellos el general Christian Franzani, jefe de Orden y Seguridad, por su presunta responsabilidad en las falsedades con que se trató de encubrir el homicidio.

En el puesto de Franzani fue nombrado el pasado viernes el general José Rivera, jefe de la Zona Metropolitana de la institución policial, pero versiones de prensa no desmentidas señalaron en las últimas horas que rechazó el nombramiento y renunció a la institución.

Según las versiones, el general director de Carabineros, Hermes Soto, le pidió a Rivera aplazar su dimisión hasta el miércoles, después de que concrete la comparecencia del ministro, del Interior, Andrés Chadwick, en el Congreso para responder a una interpelación sobre su responsabilidad política en el caso.

“Yo me voy, no quiero que después mi familia me ‘recoja con pala’. Estoy cansado de todo”, habría comentado Rivera a sus cercanos acerca de su renuncia. EFE