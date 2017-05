Ricardo La Volpe abandona dirección técnica del América

México, 7 May (Notimex).- Luego que América quedó marginado de la liguilla del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX, el argentino Ricardo La Volpe abandonó la dirección técnica del equipo, al que llegó el año pasado en relevo de Ignacio Ambriz.

“Hay veces que hay que pensar que los ciclos se cumplen, el no haber llegado a un objetivo, como es la liguilla, que es muy importante para una institución tan grande como el América, pero lo más importante es haber estado en el América”, dijo a su salida de las instalaciones del equipo en Coapa.

“En la vida si Dios dice que así debieron haber pasado las cosas, estoy agradecido porque mis jugadores me aceptaron y se mataron dentro de la cancha”, manifestó.

“Piensas que si hubiesen estado las contrataciones en ’10’, todos los lesionados que tuvimos, pero hay que buscar lo bueno, hubo un chico de 16 años que llegó a ser titular, que es Diego (Lainez), lo que viene haciendo (Ricardo) Marín, lo que hizo Edson Álvarez, creo que hubo cosas positivas”, apuntó.

Aceptó, sin embargo, que fuera de los aspectos positivos que se pueden rescatar, “esta institución y los aficionados quieren títulos y hay que respetar eso. Agradecido estoy con la invitación que me hizo el América para estar en los primeros planos”.

El exestratega de la selección mexicana lamentó que hayan sido incapaces de sumar un punto de los últimos nueve que disputó, lo cual al final les costó quedarse fuera de la fase final.

“Lo que pasó con Santos, con Atlas, con Pachuca, ustedes saben que de 21 puntos antes habíamos hecho 17 y si me hubieran preguntado que de los últimos nueve no iba a sacar un punto para entrar a la liguilla probablemente no lo creía, pero la regularidad del equipo se venía demostrando”, sentenció.