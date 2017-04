Ricardo Peláez estará en lo moral con jugadores de América cuando sean campeones

Por Ricardo Blancas Ávalos

México, 28 Abr (Notimex).- Pese a que se vio imposibilitado de despedirse del plantel de América, el ex presidente deportivo Ricardo Peláez señaló que estará con ellos en lo moral cuando se proclamen campeones del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.

Este viernes Yon de Luis, vicepresidente deportivo de Televisa, dio a conocer que Peláez abandonaba su cargo en el cuadro capitalino a partir de este viernes, pese a que el propio ex dirigente afirmó hace unos días que se iba a ir al final del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.

“No pude despedirme (de los jugadores), llegué temprano a Coapa, tuvimos una plática con Yon de Luisa, ya no me pude despedir de ellos y los que me conocen saben que a mí no me gusta dejar las cosas a medias”, dijo en entrevista telefónica con Notimex.

Manifestó que para él los jugadores siempre fueron lo más importante porque al final eran los que sustentaban su trabajo junto con el cuerpo técnico.

“Desde aquí les deseo lo mejor, los quiero mucho a mis jugadores, son como mis hijos y estoy seguro que van a levantar el trofeo en el mes de mayo y ahí estaré presente con ellos, no físicamente, pero sí moralmente para que se logre este gran objetivo”, apuntó.

Dejó en claro que está contento, pero al mismo tiempo triste por terminar este ciclo de su vida, sobre todo porque no solo fue un trabajo de cinco años como directivo, sino que deja atrás su etapa como futbolista y comentarista.

“Por un lado triste por otro lado feliz, me siento muy agradecido con la empresa como es con el señor Emilio Azcárraga, con Yon de Luisa que tomaron la decisión que viniera hay club América, no sólo son cinco años en América, sino que prácticamente son 30, ya que primero fui jugador, luego comentarista, luego presidente deportivo”, estableció.

Señaló que lo que importa es la institución, por lo que sólo tiene palabras de agradecimiento hacia esta gran empresa de la oportunidad que le brindó y trabajaron en equipo para logros importantes.

“Me voy pleno, contento, feliz y agradecido con esta gran institución. Quiero que el equipo sea campeón en este torneo, ya no voy a estar físicamente, pero allí estaré en el estadio, en alguna butaca alentando a este gran equipo de jugadores ya este gran cuerpo técnico para que se logre el título que todos queremos y que todos iniciamos”.