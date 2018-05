Ricciardo vuelve a marcar el mejor tiempo en los segundos libres de Mónaco

Redacción deportes, 24 may (EFE).- El piloto australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) volvió a ser el más rápido en los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Mónaco, como lo fue en la primera sesión, por delante de su compañero Max Verstappen y con los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz, noveno y décimo.

Ricciardo mantuvo un bonito duelo con su compañero Verstappen, que estuvo liderando la tabla de mejores registros hasta los últimos 20 minutos, cuando el australiano completó una vuelta al circuito urbano de Montecarlo en 1:11.841, casi dos décimas más rápido que su compañero neerlandés.

La pareja de Red Bull, al frente de la clasificación en las dos sesiones de pruebas de este jueves, tuvo por detrás esta tarde al Ferrari del alemán Sebastian Vettel, el Mercedes del británico Lewis Hamilton y el Ferrari del finlandés Kimi Raikkonen.

Por su parte, el español Fernando Alonso (McLaren-Renault) pudo completar una sesión de mucho rodaje y sin incidentes, a diferencia de los problemas mecánicos que tuvo en la primera, y terminó con el noveno mejor tiempo, justo por delante de su compatriota Carlos Sainz (Renault), décimo.

En una sesión soleada, con 23 grados centígrados, 38 en el asfalto, Vettel comenzó marcando el mejor tiempo en los primeros 15 minutos (1:13.180), pero rápidamente Verstappen se puso por delante con un registro de 1:12.468, unos minutos después.

Alonso rodaba desde el principio para compensar el déficit de rodaje que traía de la primera sesión, en la que solo pudo dar 16 vueltas por un problema con un sensor de freno que obligó a desmontar el coche durante la primera tanda.

Cuando se iba a cumplir la media hora, la organización decretó una bandera roja por unas reparaciones entre las curvas 4 y 5, que consistieron en el sellado de las tapa de una alcantarilla en la zona entre esos dos giros. Unos 15 minutos después, se reanudó la sesión.

Verstappen seguía al frente con un tiempo de 1:12.035 sacándole todo el partido al neumático hiperblando, el compuesto más veloz preparado por Pirelli que debutaba este jueves en Montecarlo y mejorando el mejor tiempo de su compañero Ricciardo en la primera sesión del día.

No obstante, el australiano se tomaría la revancha unos diez minutos después, en los últimos 20 del tiempo de práctica, con un tiempo que rebajaba en dos décimas al de su compañero, hasta un estratosférico 1:11.841 que no dio opciones a su compañero ni a nadie más, concentrados la mayoría de los monoplazas en las tandas de rodaje con mayor carga de gasolina.

Los monoplazas volverán a la acción el próximo sábado, en la tercera sesión de entrenamientos libres, ya que el viernes en el Gran Premio de Mónaco es de descanso para la Fórmula Uno.

- Tiempos de la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Mónaco, en el circuito de Montecarlo: .1. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) 1:11.841 .2. Max Verstappen (HOL/Red Bull-TAG Heuer) 1:12.035 .3. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 1:12.413 .4. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:12.536 .5. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1:12.543 .6. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:12.642 .7. Nico Hülkenberg (ALE/Renault) 1:13.047 .8. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) 1:13.077 .9. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault) 1:13.115 10. Carlos Sainz (ESP/Renault) 1:13.200 11. Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda) 1:13.222 12. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1:13.370 13. Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) 1:13.382 14. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) 1:13.410 15. Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes) 1:13.547 16. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 1:13.572 17. Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) 1:13.575 18. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:13.763 19. Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) 1:14.011 20. Marcus Ericsson (SUE/Sauber-Ferrari) 1:14.173. EFE