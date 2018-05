Richard Carapaz vuelve a Ecuador después de vivir un Giro “brutal”

Quito, 30 may (EFE).- El ecuatoriano Richard Carapaz regresó este miércoles a su país para tomar un descanso después de haber vivido un Giro de Italia “brutal”.

“Ha sido brutal, pues mucha gente ha caído de las posiciones que estaban en sus respectivas casillas, pero tuve confianza, buenas sensaciones y esto fue fruto del trabajo” declaró el primer ciclista ecuatoriano en ganar una etapa en una de las tres Grandes Vueltas.

El joven de 25 años del Movistar Team terminó cuarto en la clasificación del Giro y a su país regresó para descansar y luego mantener su mejor forma de cara al Mundial de Ruta 2018, de la ciudad austríaca de Innsbruck.

“Ahora, primero, un merecido descanso, han sido 21 días muy fuertes y tengo planificado para julio un par de clásicas y de allí me quiero centrar en lo que será el Mundial, que será muy duro y espero tener el apoyo de todo el país y de las autoridades para poder llegar en buena forma”, dijo.

Carapaz fue recibido en Quito como héroe por aficionados y periodistas, que elogiaron su desempeño en Italia.

“Como deportista me llena de orgullo este recibimiento, esto me motiva, pues me siento muy orgulloso. Las aspiraciones son muy grandes, espero seguir teniendo el apoyo constante y espero seguir llenando sus corazones de muchos triunfos”, expresó.

Sobre el Giro de Italia dijo que “éste año ha sido muy duro el ritmo”.

Confesó que estuvo a punto de perderse la competición debido a una lesión, pero aseguró que alzó cabeza y que contó con el apoyo de un “equipo que trabajó fenomenal en la recuperación y motivación”, aunque los dolores persistieron en la primera semana del Giro.

“Hay que tener mucha fuerza de voluntad, el querer es poder. Yo no tuve la fortuna de contar con el apoyo en su momento pero, bueno, hay que virar la página. Sólo pediría que lo que me pasó a mí no le pase a la nueva generación”, señaló.

Dijo que su país tiene talento y que los nuevos prospectos del deporte “han podido ver que es posible hacer historia”.

“Yo viví un poco lo que fue Jefferson Pérez”, el medallista olímpico en marcha, que en sus principios tampoco contó con apoyo y auspicio, expresó.

Dijo, que Pérez “es lo más grande por su medalla olímpica (en marcha), la única para nuestro país. La verdad que el esfuerzo y la constancia siempre tendrán su recompensa”.

A la llegada se sumó la madre del ciclista, Ana Luisa Montenegro.

Con emoción dijo que Richard se aficionó al ciclismo cuando tenía unos trece años, por influencia de un profesor y luego entrenador, Juan Carlos Rosero.

“Me siento la mujer más feliz por todos los logros de mi hijo”, dijo del joven nacido en Carchi.

Para ella, lo de su hijo se puede resumir en pocas palabras: “Fuerza y voluntad, no desmayar y seguir como él, adelante”. EFE