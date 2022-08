Riesgo de no lograr buena producción agrícola

En este ciclo agrícola se tiene el riesgo de que no se logre una buena producción, debido a que las lluvias hasta el momento no se han regularizado en toda la entidad y aún hay regiones donde todavía no se terminan de sembrar las tierras, señaló el diputado J. Carmen Fernández Padilla.

Al referirse a la situación que se presenta en el campo, el legislador puntualizó que las precipitaciones pluviales no han sido constantes hasta el momento, pues no han ayudo a sembrar el 100 por ciento de la superficie agrícola de la entidad, para recordar que en todo momento se ha comentado que el campo es una prioridad para el desarrollo del país.

Sin embargo, agregó, al momento de aterrizar los estímulos y apoyos a los campesinos, lo que antes era el Procampo y hoy se llama Producción para el Bienestar, se tiene un retraso significativo, pues hay muchos productores y productoras que hasta este momento no han recibido el apoyo para sembrar, por lo cual parece que la necesidad de que los productores tengan que alzar la voz exigiendo su derecho, “se ha convertido en una situación permanente, el gobierno federal ha extinguido a inicios de la administración los programas de estímulo a la producción agropecuaria, fortaleciendo en contraste el programa Sembrando Vida, del cual han quedado fuera muchos campesinos, además de que no estimula la producción creciente”, dijo textualmente el legislador, al señalar que por sus características, en este programa, a diferencia de los que había anteriormente, no se premia al agricultor que se esfuerza por aumentar sus cosechas.

El legislador consideró que a esta situación se agrega el hecho de que actualmente el país depende de las importaciones de otras naciones para tener los alimentos que requiere la población, por lo cual puntualizó que tal situación representa perder la soberanía, al no contar con los alimentos necesarios para sus habitantes, por lo cual llamó al gobierno federal para apoyar verdaderamente la producción del campo, a través de la entrega de programas de manera oportuna a los productores.

