Riesgo de que 1.8 mmdp se usen para promoción electoral: Diputado

Ante el retraso que se observa en la aplicación del crédito que el Congreso autorizó al Gobierno del Estado, existe preocupación de que se pueda anejar con una connotación electoral, señaló el diputado local Gerardo Villarreal, al manifestar que se vigilarán cuidadosamente los proyectos de obra que se lleven a cabo con estos recursos.

El legislador por el Partido Verde Ecologista de México planteó la necesidad de solicitar información a fondo acerca de los proyectos que se tienen debidamente integrados y la forma como se asignarán a los distintos municipios, pues reconoció que preocupa el riesgo de que se pueda presentar un sesgo electoral y también de que se puedan presentar preferencias por los que pertenezcan al mismo partido político del cual emanó el gobierno del estado.

Añadió que varios presidentes municipales han expresado inquietudes porque sus proyectos técnicos no son tomados en cuenta de la misma manera que los de otros alcaldes, lo cual lleva a la preocupación de que pudiera existir una connotación electoral en el uso de recursos que a final de cuentas, constituyen parte de un crédito que va a generar infraestructura.

Se buscará que se realicen obras prioritarias y no electoreras, por lo cual se hará una exigencia a la Secretaría de Finanzas y a la de Comunicaciones y Obras Públicas para que se transparente el listado de los proyectos por cada municipio, además de que se pedirá una asignación equitativa y no preferencial, con particular énfasis en evitar una connotación partidista y electoral.

El legislador reconoció que el retraso en el ejercicio del crédito mencionado anteriormente, llevará a que se use en año electoral, pues recordó que se aprobó en el mes de diciembre del 2019, antes de la pandemia, se esperaron tres meses y no tuvieron expedientes integrados, “ahora, bajo el pretexto de una crisis de salud que nada tenía que ver con lo del crédito de 1,800 millones, parece que ahora sí se ponen las pilas para ejercerlo en un periodo electoral”, dijo textualmente.

Consideró preocupante que se pueda presentar esta situación, especialmente porque este gobierno ha dado resultados pobres que no han sido satisfactorios para la ciudadanía y existe el riesgo de que estos recursos pudieran convertirse en un auxilio para generar simpatías electorales, por lo cual consideró necesario vigilar la aplicación de este crédito.

Comparte

Tweet

More







WhatsApp