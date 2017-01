Riesgoso ampliar tiempos de acopio de frijol

El presidente de la Organización Agraria Popular, Sergio Silva Labrador, consideró riesgoso que se presenten ampliaciones en los tiempos de acopio del frijol, ya que abre la puerta a que los “coyotes” puedan acomodar su producto a un mejor costo del que lo adquirieron, afectando a los productores puntuales que sí se encuentran en el padrón de Aserca.

Advirtió que aquellas personas que han mostrado su inconformidad por no ser parte del padrón de Aserca para acopio de frijol no tienen manera de certificar de dónde obtuvieron el producto, por lo que permitirles un nuevo plazo para ingresar al sistema de las acopiadoras puede sobrellevar a que reciban un beneficio extra al que no participa el resto de los productores.

El líder campesino destacó que coinciden en que la base de datos del sistema de acopio muestra irregularidades con respecto a los datos que la propia Sagarpa arroja a través del Procampo; “es necesario se solvente esa problemática porque a productores que en un registro muestran tener 10 hectáreas en Aserca solo les aparecen seis y por eso no les reciben el frijol”.

El entrevistado afirmó que serán vigilantes que no se flexibilice el plazo fijado originalmente entre Aserca y Sagarpa que tenía como límite el 31 de enero, para evitar que se esté produciendo frijol de papel; “debemos tener la seguridad que sean beneficiarios de carne y hueso. Habrá quienes busquen acomodar a mejor precio el frijol que les costó barato”, compartió.

Silva Labrador puntualizó que algunas estrategias desarrolladas para este fin, como la inclusión de la empresa Comercializadora Agroindustrial, la cual se comprometió a pagar el frijol en un plazo máximo de 24 horas, permite evitar el coyotaje al fomentar la competitividad al incluir comercializadoras foráneas en el proceso de acopio y distribución de esta leguminosa.

Añadió que incluso la misma comercializadora se ha comprometido a adquirir el producto que, una vez cerrado el plazo, quede fuera del esquema siempre y cuando éste sea de calidad; “habrá frijol de calidad que se quede fuera a causa de las fallas de Aserca. En ese sentido debe haber cambios pues el buen trabajo de la empresa no impacta si el frijol no puede comercializarse”.