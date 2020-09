Rifa del avión presidencial mexicano concluye con el simbolismo como ganador

México, 15 sep (EFE).- La rifa del avión presidencial mexicano concluyó este martes con 100 premios de 20 millones de pesos cada uno (unos 945.000 dólares), pero con el simbolismo del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador como el verdadero ganador.

El sorteo, que comenzó en enero como ocurrencia de López Obrador para deshacerse de la aeronave de sus predecesores, se concretó en la Lotería Nacional, donde su director, Ernesto Prieto, destacó la promesa del presidente, aunque al final sólo se rifó el equivalente en efectivo.

“Estoy convencido de que el día de hoy vamos a cambiar. La Lotería Nacional siempre ha estado cerca de la gente que menos tiene, pero también la gente que menos tiene está ahora con nosotros, está apoyando a este gran proyecto”, afirmó Prieto.

SORTEO CON TURBULENCIA

Pese a lo mediático del sorteo, en la víspera del concurso aún quedaban 30 % de los 6 millones de “cachitos” disponibles desde marzo, con los que el Gobierno pretendía recaudar un total de 3.000 millones de pesos (casi 141,7 millones de dólares).

Aun así, López Obrador aseguró en su rueda de prensa diaria que se cumplió con la recaudación de 2.000 millones de pesos (casi 94,5 millones de dólares) para destinarlo a hospitales.

También argumentó que eso se duplicaría con la venta del avión, un Boeing 787 valorado por la ONU en 130 millones de dólares, que aún está pendiente de concretar su venta a pesar de la presunta existencia de dos compradores interesados.

En la premiación, el director de la Lotería Nacional defendió el gesto del mandatario.

“Estamos acabando con un símbolo, ese símbolo de la desigualdad, ese símbolo de la corrupción, ese símbolo de los lujos, de los excesos, de un Gobierno neoliberal. Estamos acabando con todo eso gracias a esta iniciativa que tuvo el señor presidente”, manifestó Prieto.

Antes de que los tradicionales “niños gritones” de la Lotería cantaran los 100 números ganadores, el funcionario insistió en que el sorteo fue un éxito pese a la pandemia de la COVID-19.

Asimismo, recordó el significado de que López Obrador prefiera viajar en aerolíneas comerciales como parte de su política de austeridad.

“Esos símbolos de la impunidad, esos símbolos de los excesos de los lujos se han acabado. Ya todos los funcionarios públicos de este Gobierno, si quieren volar, tienen que pagar su boleto”, mencionó.

APOYO CIUDADANO

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expresó su “emoción” en la ceremonia por ver a las personas que hacían fila por comprar su “cachito” por un monto de 500 pesos (unos 24 dólares).

“Estoy muy emocionada al ver esta cantidad de gente que está con el presidente, que quiere una transformación, y este sorteo es para ellos”, declaró.

Fuera del recinto, ciudadanos respaldaron los comentarios de la ministra.

“La intención no fue realmente sacarnos el premio. Realmente desde el principio la intención era apoyar a nuestro Gobierno, a nuestro presidente a equipar a los hospitales ahora que hace tanta falta”, contó a Efe Rocío, una ama de casa que compró seis boletos.

Entre los nervios por obtener uno de los premios del sorteo especial, destacaba la defensa a López Obrador y un rechazo a los ataques de políticos opositores, quienes tacharon la lotería de espectáculo y fracaso.

“Lo hice más por la economía del país, no por quererme sacar 20 millones, no. Lo hice por voluntad propia, el dinero no es todo, lo que importa es ayudar a los demás”, argumentó María Guadalupe, quien adquirió su billete a última hora.

Jorge Mendoza, director general del Banco Nacional de Obras (Banobras), defendió la entrega el fin de semana de 1.051 boletos a 951 hospitales públicos, pese a que lo recaudado será justamente para equipos médicos.

Sin precisar el número, Mendoza afirmó que el remanente está bajo resguardo del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), creado por López Obrador.

“Cabe mencionar que los boletos que no se vendieron también fueron debidamente resguardados y que, de resultar ganadores, el premio será entregado de manera íntegra al Insabi para la adquisición también de equipo médico”, aseveró. EFE

Estos son los ganadores de la ‘Rifa del Avión Presidencial’

1. 5349161

2. 1568335

3. 3432705

4. 3752399

5. 5851982

6. 0965969

7. 2818612

8. 1167320

9. 1060378

10. 2574928

11. 1285450

12. 2830132

13. 1636562

14. 5732907

15. 1311697

16. 0661866

17. 4250772

18. 4344899

19. 4893246

20. 1163272

21. 0703063

22. 4718493

23. 3310202

24. 0946316

25. 2390902

26. 1792015

27. 5407604

28. 5652051

29. 4569761

30. 4642362

31. 4257343

32. 1964762

33. 2780075

34. 1355167

35. 3056503

36. 0359742

37. 4300072

38. 2746989

39. 3399642

40. 1891786

41. 2953199

42. 2887316

43. 4690815

44. 5578067

45.1590540

46. 5191096

47. 5875151

48. 3158414

49. 5352100

50. 3096144

51. 1815455

52. 1375232

53. 1490637

54. 1249213

55. 5242187

56. 2782163

57. 3199483

58. 3031137

59. 5819530

60. 5943830

61. 2972445

62. 2485236

63. 4867873

64. 3593502

65. 1355690

66. 2634845

67. 2608938

68. 4690888

69. 3273632

70. 0625848

71. 2942191

72. 5696033

73. 5823432

74. 5286423

75. 2789188

76. 1136169

77. 1903867

78. 4231103

79. 1418038

80. 4414458

81. 3531647

82. 3815461

83. 2391229

84. 5884596

85. 0800551

86. 1564297

87. 0348341

88. 1710428

89. 3013718

90. 4614636

91. 0161267

92. 1189228

93. 2288881

94. 0402597

95. 2431759

96. 0168420

97. 1735539

98. 0914804

99. 5276341

100. 5770061

