Rinde Aispuro Sexto Informe de Gobierno

Ante la LXIX Legislatura del Congreso del Estado

Soy el único Gobernador que cada año se presentó en esta Tribuna: JRAT.

Reconoció trabajo coordinado con todos los niveles de gobierno y reiteró su respeto siempre a la libertad, autonomía y trabajo de los Poderes en el Estado

Hoy Durango es un estado de libertades, con pleno respeto a la autonomía de todos los órdenes de gobierno y poderes del Estado y apegados a la Constitución; trabajamos con responsabilidad y transparencia para todos los duranguenses; así lo afirmó el gobernador José Rosas Aispuro Torres al rendir su sexto informe de gobierno ante la LXIX Legislatura del Congreso del Estado de Durango.

Al hacer un recuento de los logros de su administración, el mandatario estatal destacó que su gobierno mantuvo siempre visión municipalista, de amplia cobertura social, que impulsó el desarrollo regional y estatal, con obras y acciones permanentes y que se traducen en mejor calidad de vida.

Acompañado de su familia y de su gabinete, el Gobernador enumeró no sólo las obras y acciones de cada rubro sino a los resultados del trabajo coordinado con las instituciones y son la sociedad, escuchado y atendiendo de manera cercana a los duranguenses y de actuar con transparencia.

“Porque puedo ver a la gente de frente, no tengo nada que esconder, no me he llevado y me he presentado aquí cada año, como el único Gobernador que lo hace”, aseveró de manera franca José Rosas Aispuro Torres.

En estos seis años indicó, en Durango generamos paz social, aumentamos el nivel educativo y dimos prioridad a las causas más justas y apremiantes, siempre gobernando para todos; “A pesar de que en mi gobierno se vivieron momentos difíciles como inundaciones, recortes presupuestales y pandemia”.

“Trabajamos con responsabilidad y transparencia; devolvimos el estatus ganadero, promovimos la llegada de más empresas que generaron más empleos; fuimos reconocidos a nivel nacional por la estrategia de combate a la pobreza y 8 de cada 10 duranguenses recibieron algún apoyo social por parte de mi gobierno”, apuntó el Gobernador.

De manera clara, se refirió a que se construyeron 4 mil 900 obras en los 39 municipios; “ninguna obra, ningún apoyo es pequeño ni menor cuando representa un beneficio directo y un calidad de vida más digna a miles de familias”, señaló Aispuro Torres ante los diputados locales y representantes de todos los sectores económicos, civiles, eclesiásticos, militares, de instituciones y de la sociedad en general.

Sin distingos la obra pública se ejecutó en todos los municipios del estado, afirmó el Gobernador Aispuro Torres; en lo que va de este gobierno se han ejecutado 4 mil 900 obras, con una inversión total de más de 21 mil 200 millones de pesos.

Se amplió la cobertura de los servicios de salud, educación, seguridad, desarrollo social y desarrollo económico gracias a la realización de 3 mil 760 obras de edificación que representan una inversión superior a los 7 mil 500 millones de pesos, expresó.

La seguridad, la salud, la asistencia social, el empleo, el campo, las obras de conectividad y la educación, fueron prioridad y como tal, se logró consolidar a Durango como uno de los cinco estados más seguros del país, con mejor tratamiento de la pandemia, con un crecimiento en fuentes de trabajo y reactivación económica.

De manera especial se refirió al trabajo del DIF Estatal en apoyo a las personas más vulnerables, desde su nacimiento, a lo largo de su vida y hasta la tercera edad, lo que le mereció haber obtenido un 99.8 por ciento en el Índice de Desempeño en las buenas prácticas y apego a la normatividad, ubicándose como uno de los mejores calificados en el país. “Mi reconocimiento Elvira, nuevamente, por todo el trabajo que has realizado”.

Destacó también el esfuerzo de maestros, padres de familia y alumnos, para regresar a las aulas, combatir el rezago educativo y mejorar los índices de escolaridad; “recordar que somos el estado que más presupuesto destina a la educación, para cubrir las prestaciones del Magisterio y aunado a ello, invertimos cerca de 2 mil 500 millones de pesos, para: la construcción, rehabilitación y equipamiento de más de 2 mil 600 escuelas de los diferentes niveles”, aseveró.

Otro de los logros de este Gobierno se refiere al crecimiento en actividades económicas secundarias; las exportaciones crecieron más de un cien por ciento en este sexenio, alcanzando un valor de 13 mil 800 millones de dólares y Durango mejoró 10 lugares al pasar del lugar 25 al 15 en el Índice de competitividad; y alcanzamos el primer lugar en el manejo del gasto federalizado, y somos de los estados más auditados y menos observados.

Somos pioneros en la implementación de la nueva Reforma Laboral, en la construcción y operación de espacios de atención especializada para menores, a través de los Centros de Justicia para los niños, las niñas y adolescentes.

Impulsamos el turismo y es ahora uno de los ejes principales de la economía estatal; se mantuvo el estatus ganadero, lo cual permitió exportar 909 mil cabezas de ganado a Estados Unidos, dejando una derrama económica de 9 mil millones de pesos.

Al término de su mensaje, los diputados tuvieron oportunidad de hacer los cuestionamientos y pronunciamientos correspondientes al mandatario estatal; a los que respondió y agradeció por su apoyo, su crítica constructiva y sus opiniones que sin duda, contribuyeron a hacer de Durango un mejor lugar y en donde lo bueno seguirá durando.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp