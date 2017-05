Rise Against conquista a público mexicano en su regreso a México

México, 17 May (Notimex).- La banda estadunidense Rise Against regresó a la capital mexicana tras siete años de ausencia, para conquistar a sus seguidores con un espectáculo que ofreció anoche en el Pabellón Cuervo.

Un derroche de energía y sonidos acelerados estuvieron presentes en este recital al que asistieron dos mil 800 personas, cifra de acuerdo con los organizadores.

Tras su presentación en el Festival Vive Latino 2010, la agrupación se entregó totalmente a los melómanos, quienes desde horas antes del arranque, llegaron a este foro, ubicado a un costado del Palacio de los Deportes.

En esta ocasión, la alineación originaria de Chicago, Illionis, trajo consigo un “show” con casi una veintena de melodías que se desenvolvieron en ritmos de hardcore melódico, que provocó que muchos saltaran y alzaran sus brazos.

“¿Se la están pasando bien? Ciudad de México, muchas gracias por venir”, declaró el cantante y guitarrista Tim McIlrath, quien constantemente mostró su cariño ante sus jóvenes seguidores.

“Ready to fall”, “The good left undone”, “Re-education” y “Satellite”, fueron los temas con los que todo el mundo se animó y disfrutó esta velada, al oriente de la ciudad.

La mayoría de los seguidores portaban playeras negras, alguno que otro se la quitó para poder hacer mejor el slam en cortes como “The violence”, “Nervous breakdown”, “State of the union”, “Architects” y “Help is on the way”.

El resto del grupo está conformado por Zach Blair (guitarra), Joe Principe (bajo) y Brandon Barnes (batería), quienes emitieron la dosis ideal para que esta fiesta continuara con un buen ambiente.

Después de “Give it all”, “Black masks and gasoline”, “I don´t wana be here anymore” y “Prayer of the refugee”, el vocalista deleitó con una sesión acústica con “Swing life away” y “Hero of war”.

Los sonidos fuertes continuaron con el último bloque de melodías “Blood-red, white and blue”, “Audience of one” y “Savior”, en esta última mostraron una bandera mexicana, momento en el que se escuchó una gran ovación.

Rise Against tiene hasta el momento siete discos de estudio, se ha consolidado en la escena alternativa, desde el 1999, año en el que iniciaron su formación.

Posterior a este concierto en México continuarán su gira por Costa Rica, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Italia y Bélgica.