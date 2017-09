Robo de identidad, riesgo latente por pérdida de documentos

Urgen a cancelar tarjetas bancarias y cambiar NIP de seguridad

Por Adriana Urrea México, 28 Sep (Notimex).- La pérdida de documentos a consecuencia del sismo eleva el riesgo de un robo de identidad y con ello, que se use la información personal o las tarjetas bancarias para hacer operaciones o adquirir créditos que nunca se solicitaron, advirtió la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

En entrevista con Notimex, el presidente de la Conduef, Mario Di Costanzo, pidió a los mexicanos que no tienen a la mano sus tarjetas bancarias que las cancelen de manera urgente, llamen o acudan a su banco; también pidan su estado de cuenta o buró de crédito para verificar los movimientos y cambiar los Números de Identificación Personal (NIP), entre otras medidas.

Este problema ya tuvo la primera víctima, pues como consecuencia del sismo de magnitud 7.1, una joven de 24 años de nombre Alejandra Vicente Cristóbal perdió la vida al quedar atrapada bajo los escombros de un edificio de la Ciudad de México.

Luego de recuperar el cuerpo, sus padres acudieron a cancelar su cuenta de ahorros del banco HSBC, que debería de tener 32 mil pesos, pero el dinero ya no estaba completo porque se hicieron compras con esa tarjeta por 24 mil pesos, por lo que se metió una solicitud a la entidad bancaria para recuperar el dinero.

“Sí, definitivamente es un delito más que criminal y sobre todo en estos momentos en aprovecharte de las tarjetas, de la historia financiera de una persona que lamentablemente falleció en esta tragedia, es reprobable… no descartamos que este sea el últimos caso”, dijo el funcionario.

Comentó que si los plásticos se extraviaron, quedaron en escombros o en la oficina o vivienda a la que ya no se puede regresar, “lo más recomendable es cancelar la tarjeta de crédito o de débito”.

“No descartamos que haya más casos (de robo de identidad), estamos muy atentos para atenderlos, incluso de una manera más expedita” expuso Di Costanzo al destacar que se busca instalar una mesa en conjunto con la Asociación de Bancos de México (ABM).

El funcionario confió en que, después de la tragedia y la situación que hoy se vive, los bancos tendrán la sensibilidad para cancelar estos cargos no reconocidos por los usuarios, como fue en el caso de HSBC, que ya informó a esta entidad supervisora que reintegrará el dinero a los padres de Alejandra.

En caso de tener problemas para hacer estas cancelaciones o perdieron sus documentos, el funcionario pidió a las personas acudir a sus Módulos de Atención en la Ciudad de México que instaló para los afectados por el sismo, donde se les brindará asesoría y se les ayudará a obtener documentos como su Clave Única de Registro de Población (CURP), para hacer trámites ante los bancos.

Di Costanzo pidió a la población no hacer caso a información falsa, como fueron las listas en las que se pedía a la gente poner su nombre para recibir recursos directos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), pues esto no funciona de esta manera, porque se dirige a los gobiernos estatal o municipal y no da de manera directa a las personas.

“Que no se haga caso a avisos falsos en redes sociales o en WhatsApp y cuando tengan un aviso de esos confirmen, si es de un tema financiero lo confirmen con la Condusef”, exhortó.

