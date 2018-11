Rockeros de siete países animarán festival musical en Cuba

La Habana, 8 nov (EFE).- Bandas de rock de México, Chile, Costa Rica, Argentina, Belice, El Salvador y Cuba animarán la quinta edición del Festival de Músicas Latinoamericanas y Caribeñas Patria Grande que tendrá lugar del 9 al 17 de noviembre próximos en Cuba, informaron hoy sus organizadores.

Entre los músicos invitados figura la banda mexicana Here Comes The Kraken, fundada en 2007 en Aguascalientes y que cultiva la modalidad del Death Metal/Nu Metal.

También se presentará Verge of Umbra, de Belice, con 10 años de trayectoria, que fusiona el metal y el rap con géneros musicales caribeños como el reggae y ganó el premio a la mejor banda latina en el Festival Wacken 2017, en Alemania.

Costa Rica estará representada por los grupos Tótem y A razón de nadie, este último conocido por la fusión que hace del metal con géneros musicales como el rap y el reggae.

El coordinador del Festival, Sebastián Heredia, resaltó que dijo que el mayor éxito del evento es “haber llegado a cinco ediciones de una música que no es la más popular en Cuba y sí es muy popular en estos países donde hay festivales como Vive Latino (México), Cosquín Rock (Argentina) o Rock al Parque (Colombia)”.

En La Habana el céntrico Pabellón Cuba y el teatro Maxim Rock, importante plaza para el público rockero de la isla, serán las principales sedes del Festival.

Sus conciertos también se desplazarán a otras provincias cubanas como Pinar del Río, Sancti Spíritus, Villa Clara y Matanzas. EFE