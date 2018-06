Rodrygo dice que jugar en Europa es “un sueño” tras fichar por el Real Madrid

Sao Paulo, 15 jun (EFE).- El joven jugador del Santos Rodrygo Silva de Goes, que este viernes fichó por el Real Madrid, afirmó que es “un sueño” jugar en un club europeo y acompañar por la televisión “los grandes nombres” con los que dentro de un año estará compartiendo las canchas.

“Nosotros siempre imaginamos eso a todo momento, es un sueño que siempre tenemos, jugar en Europa con estos grandes nombres”, dijo Rodrygo en una rueda de prensa en Sao Paulo al lado del presidente del Santos, José Carlos Peres, de su padre, Eric Goes, y su empresario, Nick Arcuri.

El fichaje de Rodrygo, de tan solo 17 años, por el club español se cerró por unos 45 millones de euros y se convirtió así en el de mayor valor jamás negociado por el Santos y “la mayor transacción de las Américas”, según el presidente del equipo brasileño.

“La transacción empezó en Liverpool, recibimos propuestas de los cinco mayores clubes de Europa. Nosotros fuimos a un café cerca de la concentración de la selección brasileña, cogimos los números y sobresalió la dignidad que el Real Madrid tuvo con nosotros, fue un gran club”, explicó Peres.

El dirigente también destacó que, pese a que sea “un chaval”, Rodrygo siempre tuvo una “buena postura” y “se dedicó” siempre al club brasileño.

Se interesaron por el actual máximo goleador del Santos en la liga brasileña equipos como el Liverpool, Barcelona, Borussia Dortmund, Bayern Múnich, París Saint-Germain y Real Madrid, según publicó la prensa brasileña en las últimas semanas.

Discreto, Rodrygo siempre buscó mantenerse alejado de los rumores y afirmó en repetidas ocasiones estar “centrado” y “haciendo su trabajo” en el Santos.

“Yo siempre estuve bien asesorado respecto a este tema. Mi personal siempre me decía para que continuara centrado en Brasil y que ellos se encargarían de las cosas afuera”, explicó Rodrygo en la rueda de prensa.

“Él jugó bien en todos estos partidos porque no pasamos nada a él. Cuando tuvimos una definición, ahí sí le dijimos. No sería beneficioso decir cosas que aún no eran concretas”, justificó el padre del jugador.

Por su parte, el empresario Nick Arcuri aseguró que Rodrygo no tuvo que “decidir entre clubes”, pues su familia siempre “dejó claro” que él estaba “protegido” para dedicarse “100 % al Santos”.

“Él solo evaluó la (oferta) del Real Madrid, porque fue la que alcanzó los valores tanto del Santos como los de la familia”, agregó Arcuri.

Como tiene menos de 18 años, la legislación de la Fifa no permite que Rodrygo sea transferido a Europa inmediatamente, por lo que jugará con la camisa santista hasta julio de 2019 y deberá presentarse al club español a principios de la temporada 2019/2020, seis meses después de alcanzar la mayor edad.

Durante este año que le queda en tierras brasileñas, Rodrygo aseguró que sus compañeros y los hinchas pueden quedarse “tranquilos”, pues está centrado en “lograr sus objetivos” con el Santos. EFE