Roger Federer fue el deportista con mayor valor comercial en 2016

Madrid, 12 ene (EFE).- El tenista suizo Roger Federer fue el deportista con mayor valor comercial durante el año 2016, según un informe elaborado por la Escuela de Marketing de Londres (London School of Marketing) que este jueves recoge la ATP en su página web. El exnúmero uno del mundo ganó, según el estudio, 49.2 millones de libras (unos 56.6 millones de euros) en 2016 gracias a sus acuerdos publicitarios y de patrocinio pese a haber estado seis meses alejado del circuito por una lesión en la rodilla izquierda. "A pesar de un año complicado para Roger Federer en el aspecto deportivo, sus éxitos en patrocinios y acuerdos comerciales muestran que las características de un deportista y su personalidad también son importantes en acuerdos a largo plazo en materia comercial", comentó Jacques de Cock, miembro de la London School of Marketing. Federer es seguido en el ránking por el jugador de baloncesto LeBron James y por el golfista Phil Mickelson. En el top-10 también figuran los golfistas Tiger Woods, Rory McIlroy y Jordan Spieth, los tenistas Novak Djokovic y Rafael Nadal, el jugador de baloncesto Kevin Durant y el futbolista Cristiano Ronaldo, octavo en el listado. - Top 10 de deportistas con mayor valor comercial (Fuente: London School of Marketing) .1. Roger Federer (tenis) 56.6 millones de euros .2. LeBron James (baloncesto) 51 .3. Phil Mickelson (golf) 47.2 .4. Tiger Woods (golf) 42.5 .5. Kevin Durant (baloncesto) 34 .6. Rory Mcilroy (golf) 33 .7. Novak Djokovic (tenis) 32.1 .8. Cristiano Ronaldo (fútbol) 30.1 .9. Jordan Spieth (golf) 30.1 10. Rafael Nadal (tenis) 30.1. EFE