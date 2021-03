Rolando Kattan: sin capacidad de asombro, necesitamos recuperar lo imposible

Luis de León Barga

Madrid, 22 mar (EFE).- Vivimos en una sociedad que da todo por sentado y no se sorprende de nada, pero al perder nuestra capacidad de asombro necesitamos recuperar lo imposible, afirma el poeta hondureño Rolando Kattan, XX Premio Casa de América de Poesía con “Los cisnes negros”.

Un título que procede de los versos del poeta romano Juvenal ya que en la antigüedad se pensaba que los cisnes negros eran inexistentes, lo que con el tiempo se ha demostrado que no era cierto, explica el poeta.

El poemario premiado por su capacidad para mezclar “la observación poética y la reflexión de rango filosófico” aspira de algún modo a la conquista de lo imposible, una tarea que Kattan considera necesaria y urgente, y que espera que “retomemos porque de ahí nace el asombro”.

“Los imposibles no son tan grandiosos; los niños lo entienden muy bien cuando creen en un elefante volador, lo que es una metáfora linda de esa conquista, y que viene a ser como si hoy apareciera un dumbo volando aunque nos dijeron que no hay elefantes voladores; pero también nos contaron que no había cisnes negros y los hay”, afirma.

Para Kattan (Tegucigalpa, Honduras, 1979), en un momento en el que la clase política en general ha hecho de la esperanza “un circo en cualquier país y lengua, es necesario recuperar de nuevo las grandes cosas que hemos ido perdiendo por la inmediatez, el instante, el dato… que nos alejan de la vida profunda y satisfactoria”.

El fallo, anunciado el pasado 30 de septiembre, representa según el poeta un hito importante al permitir a un autor hondureño seguir con esa tradición poética latinoamericana y también romper barreras y eso, afirma, “para mí es muy simbólico en un contexto como el actual de mundos cerrados”.

Kattan define a su poesía como “una invitación al lector para estar consigo mismo”, pues como lector de poesía él también se habla a sí mismo como si el texto fuese un espejo en un mundo “donde todo nos aleja continuamente de nuestro yo interior y cada vez tenemos más miedo de estar con nosotros mismos; por eso busco que mi poesía tienda una mano a ese otro que llevamos dentro y hablarle”.

“Tenemos la oportunidad de ser más diversos y sabios aunque hoy día se privilegia la información sobre la sabiduría, y se presenta a la lectura como un fin cuando es un medio para un fin superior como es entenderte, llevar mejor la vida, estar contigo y no ser un ‘alter ego’ en un videojuego”, sostiene.

Preguntado por la poesía hondureña, Kattan dice que existe “una tradición muy fuerte que nace con Juan Ramón Molina (1875-1908) del que Miguel Ángel Asturias dijo que era hermano gemelo de Rubén Darío. Molina falleció a los 33 años con una obra muy rica dentro del modernismo, pero a partir de ahí estuvimos conectados con la literatura universal”.

“En cambio llegamos tarde a las vanguardias y pasamos por una dictadura muy larga que afectó mucho a la literatura. Aparecemos tarde en las vanguardias pero con muchísima riqueza con autores como Jacobo Cárcamo (1916-1959), Rigoberto Paredes (1948-2015), José Luis Quesada (1948-2019), Pompeyo del Bayo (1918-2018)”.

Gran bibliófilo, Kattan busca sobre todo el rescate, y pone de ejemplo de ello un libro del hondureño Edilberto Cardona Bulnes (1934-1991) , “Los interiores” premio Café Marfil en España, en 1973. “La edición se destruyó casi toda y probablemente es el único ejemplar que existe, ya que la familia no ha permitido reeditarlo y es un libro maravilloso”.

Kattan es comisionado del Registro de las personas en Honduras, algo que define como un tema candente y que aceptó porque es un puesto institucional y fue elegido por el Congreso. “Hay que trabajar a favor de la democracia, en caso contrario no creo que pudiese volver a decir una palabra”.

“Nuestro Documento Nacional de Identificación es el único que tiene un poema, pero en cualquier caso es un asunto de confianza porque tras las elecciones de 2017 se decidió rehacer el padrón electoral debido a sus errores y fallos que permitían votar a fallecidos y hacer grandes trashumancias de electores”, explica.

Kattan se siente orgulloso de que el nuevo documento sea también un elemento de desarrollo, de combate a la corrupción, que permitirá simplificaciones de trámites y pondrá al ciudadano en el centro con una tarjeta muy futurista. Hay que hacer patria y la patria al final no es un territorio, la patria somos los que la conformamos”, concluye.

El premio ha sido entregado hoy con una “laudatio” del poeta y novelista Benjamín Prado dentro de un homenaje especial a los veinte poetas latinoamericanos galardonados con dicho premio entre 2001 y 2020 a cargo del poeta Luis García Montero, director general del Instituto Cervantes.

También se ha proyectado un vídeo y leído un poema de cada uno de los diecinueve poetas galardonados hasta el año 2019 por parte de Guillermo Galván, Teresa Mateo y Luna Miguel. EFE

