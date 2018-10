Roma prepara su Fiesta del cine, una apuesta “noir”, femenina y latina

Roma, 5 oct (EFE).- Roma prepara ya su Fiesta del Cine que, desde el próximo 18 de octubre, ofrecerá un extenso programa que apuesta por las obras “noir” y con una notable presencia de directoras y de cintas llegadas de América Latina, anunciaron hoy sus organizadores.

El certamen, que llega ya a su décimo tercera edición, galardonará por su trayectoria al cineasta estadounidense Martin Scorsese y a la actriz francesa Isabelle Huppert, quienes mantendrán un encuentro con la prensa y el público capitalino.

Serán los telespectadores quienes deberán asignar el premio a una de las 38 cintas que constan en una selección oficial “muy femenina”, con muchas obras firmadas por mujeres, según explicó en rueda de prensa el director del certamen, Antonio Monda.

Las películas en competición llegan de decenas de países de todo el planeta y ocho de ellas de Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil y, sobre todo, de México, con un total de cuatro títulos.

Se trata de “Bayoneta”, del cineasta Kyzza Terrazas; “La negrada”, de Jorge Pérez Solano; “Las niñas bien”, de Alejandra Márquez Abella, y “Titixe”, de Tania Hernández Velasco.

También aspiran al Premio del Público “TThe Girl in the Spider’s Web (“Millennium: Lo que no te mata te hace más fuerte”, del uruguayo Fede Álvarez y protagonizada por Claire Foy; “Hermanos”, del colombiano Pablo Gónzalez; “Sangre blanca”, de la argentina Bárbara Sarasola-Day, y “Correndo atrás”, del brasileño Jeferson De.

Entre las cintas a concurso destacan “Beatiful boy”, con Timothée Chalamet; “American Animals”, protagonizada por Evan Peters; el último documental de Michael Moore, “Fahrenheit 11/9”; “Halloween” de David Gordon Green, o la última obra como actor de Robert Redford, “The old man & the gun”.

Uno de los grandes atractivos de la Fiesta del Cine de Roma es la oferta de “encuentros cercanos” con grandes estrellas del Séptimo Arte, como los ya mencionados con Scorsese y Huppert.

Este año también pasarán por la capital italiana Cate Blanchett, Michael Moore, los directores italianos Mario Martone y Giuseppe Tornatore, la actriz Sigourney Weaver o el director general del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, entre otros.

Además el certamen será la ocasión para rememorar con cuatro documentales uno de los episodios más negros de la historia italiana, del que se cumplen 80 años: la aprobación de las leyes raciales contra los judíos del dictador Benito Mussolini.

Y en la sección “Tutti ne parlano” (todos hablan sobre ello) se repasarán algunos de los títulos más sorprendentes proyectados en el último año, como la dramática “An elephant sitting still”, del chino Hu Bo, que se suicidó antes de su estreno.

En esta ocasión, la Fiesta de Roma ha sido consagrada al genial Peter Sellers, al que se dedicará una retrospectiva para repasar algunos de sus títulos más recordados.

En definitiva, Roma se prepara para diez días de cine que impregnará toda la ciudad y llegará hasta algunos de sus hospitales y prisiones, según explicó Monda. EFE