Romería del 2 de noviembre con aforo de 75%

El director de Salud Pública Municipal, César Oswaldo Cardosa, manifestó que la celebración del Día de Muertos se estará llevando a cabo con la mayor normalidad posible, gracias a que el semáforo está en color verde, por lo cual en esta ocasión sí se permitirá el acceso a todas las personas, incluyendo niños y adultos mayores, pero con un aforo controlado del 75 por ciento.

“Estamos haciendo la logística de cómo se va a hacer esta romería, decirles que sí se va a llevar a cabo esta vez, por lo cual estamos deliberando cuáles serán los protocolos para que se pueda llevar esta tradición, esto en harás de apoyar a los comerciantes que han estado esperando esta fecha para tener sus ventas”, comentó.

“Esperamos que no haya retrocesos en el semáforo epidemiológico, pero a pesar de ello no se tendrá un cierre en los panteones, hasta ahorita no tenemos restricciones en el sentido de menores y adultos mayores, lo que queremos es hacer esto de la manera más normal posible, pero siempre cuidando la salud”, relató el director.

Agregó que, aunque los contagios en la ciudad siguen apareciendo constantemente, ya se tiene un control gracias a la vacunación, ya que se llegó a tener hasta un 10 por ciento en mortalidad, pero ante esta vacuna ha disminuido a solo 1 por ciento.

Además, señaló que previo a la romería del 2 de noviembre ya se están limpiando todos los panteones municipales, esto con cuadrillas de la Dirección de Servicios Públicos además de personal que se ha contratado especialmente para estos espacios.

Para finalizar, insistió en que a pesar de que hayan disminuido los riesgos, los ciudadanos deben portar su cubrebocas en todo momento y tratar de seguir los protocolos de salubridad para evitar más contagios.

