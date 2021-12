Romería guadalupana seguirá como si nada

El regidor Ernesto Ríos Contreras señaló que a pesar del cambio en el semáforo epidemiológico no se cancelará la romería del 12 de diciembre, incluso tampoco se reducirán los aforos, ya que los comerciantes sacaron su permiso y lo habían pagado con anticipación, por lo cual seguirá sin cambios la instalación de 800 puestos alrededor de la Explanada de los Insurgentes.

“En su momento habíamos hablado que se iba a otorgar el permiso a alrededor de 800 comerciantes que se estimaron para el 12 de diciembre, sin embargo, dadas las circunstancias y en el semáforo que nos encontramos es un poco difícil el retener esto, puesto que la gente ya realizó sus pagos, ya cuenta con su permiso en mano y el detenerlo o decirles que no pueden participar sería una cuestión un tanto arriesgada, ya que no se llegaría a ningún acuerdo”, expuso.

“El mensaje es a la ciudadanía para que no acuda a las horas más recurrentes, que se cuiden en todo momento, habremos de entablar una mesa de trabajo para ver la forma en que se va a poder llevar esto, que todos cooperemos para que no se hagan aglomeraciones que nos puedan poner en riesgo”, agregó.

Consideró que a esta altura de la pandemia no se puede culpar al gobierno porque ya también es responsabilidad social el hecho de acudir o no, sabiendo el riesgo que esto pudiera conllevar, “no podemos detener la economía ya que ha sido demasiado tiempo donde este tipo de eventos no se han llevado a cabo y son personas que viven de ello”, finalizó.

