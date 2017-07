Rompe el gobierno estatal con Liconsa por no avisar al gobernador sobre designación delegado

Nuestro respeto al presidente Peña Nieto, no a sus mandos medios…

Truena el gobiero del estado contra Liconsa por la designación del último delegado, Cesar Leonel Plata Adame, que no tuvo la cortesía de avisarle al jefe político del estado, el gobermador José Aispuro, sobre su designación.

El secretario de gobierno, Adrián Alanis Quiñones hizo público hace unos minutos el malestar del mandatario hacia Liconsa en lo particular.

“No queremos tener ninguna relación con ese funcionario. Ofendió no nada más al gobernador Aispuro, sino al pueblo de Durango en su conjunto, por lo tanto, nos abstenemos de cualquier acción con esa persona…”, añadió.

Insistió Alanis Quiñones que Plata Adame tuvo mucho tiempo, desde que se enteró de la designación, todo el tiempo que estuvo en el aeropuerto a la salida de la ciudad de México y a la llegada aquí, como para haber tomado el telefono y buscar al gobernador para avisarle.

No lo hizo, seña de que no quiere ninguna relación con el jefe político estatal, electo por la mayoría de los duranguenses, por tanto, ofende no nada más al gobernante, sino al pueblo de Durango.

El doctor Aispuro ha ordenado revisar relaciones con la dependencia, para aclarar qué compromisos tenemos con Liconsa y qué debemos cumplir, pero de ahí en más no queremos saber nada ni de la dependencia ni del delegado.

Luego el secretario de gobierno fue más allá al advertir que la designación de Cesar Leonel tiene como propósito adelantar preparativos para la elección del año próximo.

Lamentablemente han designado como delegado a una persona que ignora las reglas mínimas de la política, la cortesía política, que no entiende que en Durango hay un gobierno legalmente establecido y que merece respeto, respeto que no observó el delegado, por lo cual rompemos relaciones y nos negamos a tener cualquier trato con esa persona a partir de este momento.