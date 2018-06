Rompe Sindicato relación con el secretario de Salud

Reclama dirigente carencias y violaciones laborales

Acusan que tanto la falta de insumos y medicamentos en el sector salud, como las violaciones de derechos laborales a los trabajadores, como mal trato a los trabajadores, es producto de no saber manejar el cargo de secretario de Salud, por lo que el Sindicato de Trabajadores de Salud Sección 88 anunciaron en rueda de prensa que se exige la destitución de César Humberto Franco Mariscal, además de que rompen relación con él y que comunicaron al gobernador del estado.

Mirian, Vargas secretaria general del Sindicato de Salud, detalló que ya se hizo del conocimiento del mandatario estatal José Rosas Aispuro Torres dicho rompimiento vía oficio desde la semana pasada. Piden ahora una mesa de diálogo con el gobernador o el secretario general de Gobierno, no con otro funcionario, pero que sr los que presentan su malestar,ioí esté presente el secretario de Salud.

No aceptarán diálogo si se les manda a otro funcionario, y agregó que “este es un problema jurídico laboral, no tienen por qué intervenir terceros actores por parte del gobierno”. Dijo que se pide esto porque de otra manera el secretario se maneja con artimañas de decir que ya está resuelto, o que van a platicar, pues se siente muy seguro del respaldo del gobernador.

Señalan que es por parte de la Secretaría que fueron negadas las propuestas que tenían para comisiones, y no como se asegura que fueron de oficinas centrales. La secretaría general determinó que no van a permanecer pasivos ante esa situación, y dan un día para obtener respuesta de gobierno, o estarán de brazos caídos en áreas que no tengan que ver con atención a pacientes, pues no desean que sean afectados.

Dio a conocer que otro de los motivos por los que presentan su malestar es que no se ha lanzado la convocatoria para escalafón pero ya se sabe que 4 directivos tienen el respaldo del secretario para participar, pero no deben participar pues son contratos de confianza y deberían renunciar antes a su cargo.

Denuncia que han quitado las comisiones bajo el argumento de que no hay presupuesto, pero el secretario particular que tenía Franco Mariscal de nombre Raúl González se encuentra de comisión, más otras 10 personas con oficios que metió también el propio titular.