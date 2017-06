Ronaldo: “La gente no puede criticarme porque los números no mienten”

Cardiff, 3 jun (EFE).- Cristiano Ronaldo, estrella del Real Madrid, aseguró este sábado, después de conquistar en Cardiff su cuarta Liga de Campeones -una con el Manchester United y tres con el conjunto blanco-, que vive uno de los “mejores momentos” de su carrera y que la gente no puede criticarlo “porque los números no mienten”.

“Es una temporada única: ganamos la Liga y la Champions. Mi equipo ha estado muy bien hoy, fenomenal. Y yo también he estado muy bien. Me preparé para estar aquí, para llegar en buen nivel a final de temporada, y estoy feliz porque he marcado goles importantes”, dijo un exultante Ronaldo tras recibir, de manos del escocés Alex Ferguson, quien fue su técnico en el United, el trofeo que lo acredita como mejor jugador de la final.

“Fue un partido muy equilibrado. La Juve entró muy bien en el encuentro, pero en el segundo tiempo, que ha sido de los mejores de la temporada, el Madrid ha estado impresionante. Los goles han llegado dentro de un proceso natural”, añadió el luso.

Ronaldo, nombrado por la UEFA como mejor futbolista de la final, marcó un doblete en la goleada por 4-1 sobre el Juventus, que dio al equipo blanco su duodécima Liga de Campeones.

“Ganar una Champions siempre es complicado, y más ante un equipo que sólo había recibido tres goles en todo el torneo y nosotros le hicimos cuatro”, señaló.

Preguntado sobre los silbidos que le ha dedicado alguna vez la grada del estadio Santiago Bernabéu, el ‘crack’ portugués afirmó que de eso ya habló “en el pasado”, pero que la gente “no tiene palabras” para criticarlo “porque los números no mienten”.

“Lo más importante es que volví a jugar una temporada impresionante y que el equipo logró el ‘doblete’. La gente no tiene palabras para criticarme porque los números no mienten”, valoró Cristiano.

“Estoy muy contento: ha sido una gran temporada, hemos ganado títulos y estoy viviendo algunos de los mejores momentos de mi carrera. Ahora tengo unos días de descanso y luego un partido de clasificación para el Mundial con Portugal y la Copa Confederanciones. Estoy contento y mi edad es sólo un numero, yo me siento muy joven”, concluyó. EFE