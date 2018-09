Rosalía: “Estas nominaciones no me las imaginaba ni en mis mejores sueños”

Los Ángeles (EE.UU.), 20 sep (EFE).- La artista española Rosalía, que consiguió hoy cinco candidaturas en la 19 edición de los Latin Grammy, dijo, en un comunicado remitido a Efe, que no imaginaba tal reconocimiento ni en sus “mejores sueños”.

“Estoy muy feliz de que ‘Malamente’ haya llegado tan lejos”, señaló la cantante. “Estas nominaciones no me las imaginaba ni en mis mejores sueños. Lo único que puedo hacer es agradecer a todos los que la han apoyado y me han ayudado en este camino”, agregó.

Rosalía, con cinco candidaturas, es la segunda máxima favorita para la próxima edición de estos galardones, únicamente por detrás de las ocho nominaciones logradas por el colombiano J Balvin.

“Malamente”, uno de los grandes fenómenos de la temporada musical, será candidata a grabación del año, canción del año, mejor fusión/interpretación urbana, mejor canción alternativa y mejor videoclip.

Pese al éxito de sus cinco nominaciones, el calendario ha jugado en contra de la artista ya que en esta edición de los Latin Grammy solo pueden competir las producciones musicales publicadas entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de mayo de 2018.

Este periodo dejó sin posibilidad de competir su single “Pienso en tu mirá”, estrenado en julio, así como al resto de su álbum “El mal querer”, que se editará el próximo 2 de noviembre. EFE