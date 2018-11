Rosalía ilumina la alfombra roja de los Latin Grammy

Antonio Martín Guirado

Las Vegas (EE.UU.), 15 nov (EFE).- La cantante española Rosalía brilló con luz propia en la alfombra roja de los premios Latin Grammy, adonde acudió tras conocer, minutos antes, que había ganado el primer gramófono dorado de su carrera.

“¡Oh Dios mío, Dios mío! ¡Que me acaban de decir que he ganado mi primer Grammy! ¡Dios mío!”, afirmaba la artista a través de un vídeo publicado en su perfil de Instagram mientras se dirigía a la alfombra roja.

“‘Malamente’ es mejor canción alternativa. Jo, muchas gracias a toda la Academia, a todo mi equipo por confiar en mí, a mi familia, a mi compañero Lucho, te quiero mucho… y gracias por todo. ¡Estoy flipando!”, añadió la catalana, que se presentó en el hotel MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas (Nevada), con un vestido de volantes en tul de color rosa pálido, con cola y gran volumen en los hombros.

La cantante comentó que se trataba de un vestido “espectacular” de la diseñadora española YolanCris.

“Llevo toda la vida trabajando para dedicarme a la música y para mí es un sueño actuar esta noche”, confesó la barcelonesa, quien se confesó fan de Ozuna, con el que desearía colaborar, y de J Balvin, el gran favorito de la noche, con ocho nominaciones.

“Ya he trabajado con él y me gustaría hacer algo más”, reconoció la artista, emocionada por el primer Latin Grammy de su carrera.

“Se lo daré a mi madre y que ella decida dónde ponerlo”, dijo entre risas.

Rosalía, así como la mexicana Natalia Lafourcade o el colombiano Carlos Vives, fueron algunos de los vencedores de la gala previa que sirve de antesala a la 19 edición de los premios más importantes de la música latina.

La española, que parte entre las favoritas con cinco candidaturas, se alzó con el reconocimiento a mejor canción alternativa por “Malamente”, distinción que compartió con Antón Álvarez Alfaro (C. Tangana) y Pablo Díaz-Reixa (El Guincho).

Por la alfombra también desfiló la venezolana Linda Briceño, que se convirtió hoy en la primera mujer que gana el trofeo al productor del año y se sumó a los elogios hacia Rosalía: “Me encantaría trabajar con ella”, declaró.

Por su parte, el boricua Ozuna, con sus rastas al aire y luciendo levita gris jaspeada, se mostró “bien agradecido y contento” por el hecho de que la Academia haya valorado su primer álbum musical, titulado “Odisea”.

“Eso es muy grande para mí y aunque no gane, me siento muy agradecido”, manifestó.

Luciendo negro, uno de los colores por los apostaron varias artistas como Thalía o Lali Espósito, la brasileña Anitta llegó a la alfombra roja con una enorme sonrisa a pesar de que la aerolínea en la que llegó había perdido sus maletas.

“Mi vestido no ha llegado así que mandé a mi asistente al centro comercial, me mandó algunas fotos y me compró este que llevo”, señaló la cantante, quien espera poder colaborar en el futuro con Bad Bunny.

A pesar del frío que comenzaba a hacer en Las Vegas, la banda española Vetusta Morla admitió que se había “calentado con el tequila”, en tanto que Jorge Drexler, tras su victoria en la gala previa, indicó que “el cielo azul de la ciudad parece brillar más gracias a un premio como este”.

Otros que aportaron color y calor a la alfombra roja fueron los componentes de Monsieur Periné, que lucieron un vestuario homenaje a sus tradiciones colombianas.

Catalina García, su vocalista, apostó por una pieza tejida por cuatro mujeres indígenas de la comunidad kamsá del departamento selvático de Putumayo, que simboliza el vientre, el sol y la creación.

“Es un símbolo de protección y es un homenaje que le rendimos a nuestras culturas ancestrales. Son nuestras raíces y las lucimos con orgullo”, apuntó la artista antes de subirse al escenario para cantar junto a su compatriota Carlos Vives.

En la gala previa, donde se entregan la mayoría de los Latin Grammy, otras figuras consolidadas del panorama hispano como el argentino Fito Páez, el uruguayo Jorge Drexler, los españoles Enrique Bunbury y Manolo García o los colombianos Aterciopelados y Juanes.

Además, Luis Miguel obtuvo el premio al mejor álbum de música ranchera/mariachi por “¡MÉXICO Por Siempre!”, mientras que el colombiano Juanes se impuso en el campo de mejor vídeo musical versión corta por “Pa dentro”. EFE