Rosenvinge, la artista “de los márgenes”,Premio de Músicas Actuales de España

Madrid, 11 oct (EFE).- El Premio Nacional de Músicas Actuales 2018, que concede anualmente el Ministerio español de Cultura, recayó hoy en una “encantadísima” Christina Rosenvinge que “nunca” pensó que este reconocimiento pudiese ser para ella, una artista que se ha movido “siempre en los márgenes”.

“Jamás escogí el camino fácil”, dijo la compositora, intérprete, actriz y presentadora en declaraciones a Efe tras conocer el fallo del jurado, que destaca, entre otros asuntos, “el proceso de búsqueda de una personalidad musical propia” en sus más de 35 años de trayectoria, en los que ha practicado el punk, el pop, el rock y la música “indie”.

Esquiva ha sido hasta para coger la llamada que había de comunicarle la noticia, reconoció, ocupada como está en la redacción de un libro que publicará en mayo.

Precisamente el jurado destacó de ella “el potencial emocional de su obra”, su faceta compositiva, sus actuaciones en directo, así como “la credibilidad de su genuina carrera profesional, rasgos que encuentran una clara expresión en sus más recientes trabajos”, entre ellos, el atrevido “Un hombre rubio” (2018).

“La música es un trabajo coral en el no puedes desarrollar solo una de esas cosas… Tanto la composición como la puesta en escena, como el riesgo por renovar y convertir lo que haces en un discurso contemporáneo que, por encima de todo, sea verdad, de crear una emoción que la gente identifique, si no consigues todo eso, no funciona”, destacó la artista.

Hija de padre danés y madre inglesa, Rosenvinge (Madrid, 1964) comenzó su andadura profesional en la banda Ella y los Neumáticos, durante La Movida madrileña, donde conoció a su compañero Álex de la Nuez, con el que grabaría dos discos como Álex y Cristina antes de separarse a principios de los noventa, alcanzada ya la fama.

En 1991 creó la banda Christina y Los Subterráneos, con la que lanzó el disco “Que me parta un rayo”, de notable éxito tanto a nivel nacional como en Sudamérica, al que seguiría “Mi pequeño animal” (1994).

En 1997 presentó el álbum “Cerrado”, ya en solitario, en una nueva etapa musical que ha dado lugar a nueve producciones más, hasta el citado “Un hombre rubio”, con especial mención de sus trabajos “Tu labio superior” (2008), “Verano fatal”, que fue fruto de su colaboración con Nacho Vegas, o el aplaudido “La joven Dolores” (2011).

Como actriz ha participado en las películas “Todo es mentira” (1994) y en “La pistola de mi hermano” (1997).

El Premio Nacional de Músicas Actuales fue instaurado en 2009, edición en la que recayó en Joan Manuel Serrat, al que han sucedido Amaral (2010), Santiago Auserón (2011), Kiko Veneno (2012), Luz Casal (2013), Carmen París (2014), Jorge Pardo (2015), Martirio (2016) y el citado Ruibal. EFE