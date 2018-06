Rossi: “Todos los pilotos que estamos en mundial creemos que podemos ganarlo”

Montmeló (Barcelona), 17 jun (EFE).- El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), tercero en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, dijo con ironía que “todos los pilotos” que participan en el Mundial creen que pueden ganarlo.

“Todos los pilotos que estamos en el Mundial creemos que podemos ganarlo, del primero al último. Así que imagínate yo, que soy segundo” en la clasificación del campeonato, señaló.

“Es bonito luchar y no estoy lejos. Hoy sólo he perdido cuatro puntos con Márquez y he sacado puntos a los que vienen detrás, excepto a Lorenzo, que ha ganado dos carreras seguidas”, destacó el italiano, quien dijo sobre el vencedor que “afortunadamente tenía pocos puntos hasta ahora, pero está retornando fuerte”.

“Estoy contento porque llevo cuatro podios esta temporada, tres de ellos seguidos, y estoy pilotando bien, trabajando bien con el equipo, y llegamos los domingos con todo en su sitio”, explicó el italiano, y recordó que en Mugello ya dijo que si su mejor resultado es el tercero, “el Mundial no se puede ganar”.

“No es lo mismo luchar por el campeonato que luchar por estar delante”, continuó Rossi, que destacó de la carrera que “Márquez y Lorenzo han estado muy fuertes en los primeros giros; Dovizioso ha fallado hoy, pero estaba muy cerca y pudo haber rodado con ellos”.

La siguiente cita es el Gran Premio de Holanda, en el circuito de Assen, donde se produjo la última victoria de Yamaha, por lo que Valentino Rossi reconoció que “es una estadística muy triste”.

“Assen es una pista fantástica y normalmente allí la Yamaha va bien. No es que espere llegar y ganar en Assen, pero sí esperamos ser competitivos”, afirmó.

Al preguntarle sobre los rumores del posible fichaje de Dani Pedrosa por Yamaha, Valentino Rossi manifestó: “Si Pedrosa llegase a Yamaha, nos daría un piloto con mucha experiencia de la Honda y que si tiene la moto a punto puede ganar. Es una buena cosa para Yamaha tener cuatro motos. No sería crucial, pero sí una ayuda”. EFE