Roubaix, el mal sueño a superar por los aspirantes al maillot amarillo

José Luis Sorolla

Amiens (Francia), 14 jul (EFE).- El día más esperado pero también más temido del 105 Tour de Francia ya está aquí. Los 21,7 kilómetros de adoquines de Roubaix esperan a un pelotón en el que la mayoría confían en que la suerte les sonría y salir de ellos indemnes, otros por el contrario querrían esa suerte para dar un golpe de gracia en su favor.

Salvo los grandes especialistas, la mayoría de favoritos contemplan este recorrido decimonónico de adoquines, donde esta vez el barro no estará presente como aconteció en 2014, como un mal sueño que hay que pasar en el que lo realmente importante es no hipotecar sus opciones de luchar por el maillot amarillo.

Lo que han hecho todos previamente en cuanto tuvieron un pequeño hueco en su agenda fue visitar y palpar con sus máquinas el terreno para evitar el mayor número posible de sorpresas.

Esta mini Roubaix con salida en Arras se presenta con un doble planteamiento, en función de los intereses de los equipos y de sus líderes.

Por un lado estarán aquellos que quieren reivindicar su supremacía en el pavés, como los dos últimos vencedores de la París-Roubaix, el eslovaco Peter Sagan (Bora Hansgrohe) en 2018 y el belga Greg Van Avermaet (BMC) en 2017, que además tendrá el enorme aliciente de defender su maillot amarillo.

Junto a Sagan y Van Avermaet, que también deberá cuidar al australiano Richie Porte, el conjunto Quick Step dispondrá de una gran oportunidad para reivindicarse como el gran dominador de la temporada en un terreno que domina a la perfección y en el que se siente especialmente a gusto, a la vez que no deberá vigilar que ninguno de sus hombres pueda perder opciones en la general porque no cuentan con ninguno en sus filas.

Del trabajo de este trío intentará beneficiarse el italiano Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) que en 2014 fue el mejor sobre este terreno en el que además empezó a cimentar su victoria final en París. Es el único que ha conseguido romper en los últimos seis años el dominio del Sky que lidera el británico Chris Froome al que secunda, a la espera de acontecimientos, Geraint Thomas.

Nibali incluso añora el barro que cubría los sectores de pavé que se atravesaron en 2014, algo que en esta ocasión no sucederá, porque “cuando pienso en ese día me vuelve aquel sabor”.

Por otro lado estarán aquellos para los que lo mejor que puede acontecer en esta novena etapa es que no pase nada porque el “pavé da miedo”, según ha manifestado Froome que en las cinco últimas ediciones de la carrera gala la única que no ganó ha sido la de 2014 donde terminó retirándose en la etapa del adoquinado, aunque curiosamente la caída que le mandó para casa se produjo antes de afrontar el primer tramo.

Por parte española, el Movistar con su liderazgo tricéfalo, con los españoles Alejandro Valverde y Mikel Landa, además del colombiano Nairo Quintana, espera minimizar cualquier tipo de daños en esta jornada para empezar a pensar en las etapas de las dos semanas siguientes en los Alpes y los Pirineos. Entre sus bazas para conseguirlo estará el español Imanol Erviti, que en 2016 firmó un sobresaliente “top ten” en la París-Roubaix y el Tour de Flandes.

Eusebio Unzue nada más conocer el nivel de exigencia de esta jornada se preguntó: “¿Qué pinta una etapa así en el Tour?” y lo justifica con las bajas que producen las clásicas de primavera, a pesar de que para muchos centroeuropeos constituyen el epicentro de su temporada.

Para Nairo Quintana, que es el que peor situado llega tras la avería de la primera etapa, se trata de evitar perder tiempo porque “el pavés podría descartar a algún favorito de la general”.

El alavés Landa, que reconoce haber visitado los tramos de pavés porque era “importante en un día diferente al que no estamos acostumbrados y seguramente será un poco loco”, mientras que el murciano Alejandro Valverde el objetivo será “intentar no perder el Tour, pero hay que tener suerte porque el problema es si pinchas o te caes, que no puedes pasar y es difícil solucionarlo”.

El catalán Juan Antonio Flecha, el ciclista español que mejores resultados ha obtenido en la historia de la París-Roubaix junto al ya desaparecido Miguel Poblet, va a ser un día “para la gran mayoría del pelotón enfocado a sobrevivir” y en su opinión “el que se quede fuera será por pura eliminación, bien por caídas o por otros factores, ya que es una etapa que conlleva muchos nervios”. EFE