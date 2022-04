RSP presentará denuncia por proselitismo en centros de trabajo

Por: Martha Medina

Interpondrá el partido Redes Sociales Progresistas una denuncia en contra del candidato suplente a la alcaldía capitalina por la alianza “Va por Durango”, por realizar actos de campaña en una refaccionaria, pues está prohibido por la Ley Federal del Trabajo hacer proselitismo en centros de trabajo, señaló el coordinador regional, Hugo Rosales Badillo.

Dijo que en este lugar reunieron a todos los trabajadores y el candidato realizó actos de campaña, “también queremos denunciar que en un hotel están citando a los proveedores del municipio para pedirles moche para la campaña del PAN, de la alianza Va por Durango; muchos proveedores nos han buscado y nos han comunicado lo que está pasando, los están citando por sectores: los gasolineros, y así, diversos proveedores, estamos enterados de todo”, dijo textualmente.

Envió un mensaje a los proveedores, a quienes les dijo que si gana esa alianza no va a tener el gobierno para pagarles, pues en estos momentos no tiene dinero, para puntualizar que “solamente Marina Vitela, solamente Gonzalo, son los únicos que pueden sacar de la quiebra tanto al Gobierno del Estado, como al Gobierno Municipal, al que no le han dado las participaciones federales porque no hay dinero”, agregó el dirigente partidista y candidato suplente, al recordar que Durango estaba acostumbrado a vivir de las participaciones extraordinarias año con año, pero esto se acabó.

Aseveró que esto cambió porque el presidente de la República no tolera la corrupción, porque no se entendió la transformación de la 4T y los lineamientos que el Gobierno Federal imponen, “hoy, con el pleito tan fuerte de la reforma energética, de los priistas, de los panistas contra el presidente López Obrador, menos les van a dar dinero, es por ello que convoco a la ciudadanía a que reflexionemos el voto y apoyemos a los que van a traer recursos a Durango para sacarlo adelante, y sobre todo que serán administrados de manera honesta, sin corrupción”, recalcó Rosales Badillo.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp