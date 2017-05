Ruidosa celebración en Durango del título 12 de las Chivas

Autoridades reportan saldo blanco…

Ruidosa celebración hicieron esta noche en la ciudad cientos o miles de seguidores de Chivas del Guadalajara que, temprano conquistaron su campeonato 12 al vencer al Tigres de la UANL 2-1.

Todavía no terminaba el partido celebrado en el estadio Omni Life de la Perla Tapatía, cuando empezaron llegar al punto por el que confluyen la avenida 20 de Noviembre y las calles Juárez y Constitución.

La mayoría de los celebrantes, en su juicio, fueron catapultados a la celebración ruidosa aunque nadie conociera a nadie, y aunque otros se aprovecharon para descargar en ese rato la parranda que iniciaron desde antes del juego.

Unos, cargando la hielera hasta el copete de “chelas”, y otros, cargando ya unas cuantas, pues o se la tomaban o la vaciaban hacia la enfurecida hermandad chiva.

Muchos “chiva hermanos” que tuvieron la infausta ocurrencia de pasar en sus autos por en medio de la multitud pronto se arrepintieron, pues no pocos chistosos brincaron arriba del cobre y la carrocería, por lo que a estas horas no pocos estarán lamentando muchas rayaduras y no menos abolladuras.

Otros, impulsados por la indescriptible emoción de ver coronado a su equipo tiraban las “chelas” medio vacías o casi llenas al viento, péguenle al que le peguen, y aunque se repitió mucho la escena, no hubo casos para lamentar, o que hayan lastimado seriamente a alguien, y en quizá, si alguien salió herido, se aguantó, pues la noche era para festejar.

La vialidad de la principal avenida de la ciudad, la 20 de Noviembre, pronto fue colapsada por la muchedumbre escandalosa, y las calles transversales pronto sufrieron igual desbarajuste.

Hasta las 22:00 horas todavía había fuertes contingentes policiacos cerca de la Plaza de Armas, unos en el cruce con Bruno Martínez, otros en el extremo contrario, en el de Juárez, pero no se requería la presencia de los uniformados, se retiraron.

El que escribe estuvo en el lugar hasta las 23:00 horas, cuando la mayoría de los “Chiva Hermanos” empezaron a dar muestras de cansancio. Los brincos y los gritos al ritmo de que “El que no brinque es marica”, o “dale dale Chivas…es campeón…” empezaron a diluirse, o se empezó a bajar el “avión” y la parranda. Por las laterales la gente que llevaba a sus pequeñines empezaba a poner tierra de por medio, mañana hay que trabajar o ir a clases.

Insistimos, hubo algunos jaloneos o brincoteos sobre varios vehículos. La mayoría de las veces los conductores se encabritaron y trataron de protestar, pero pronto entendieron que ellos tenían la culpa por haberse ido a meter a esa multitud.

Salvo esos “prietitos”, la de la tirada de botes cerveceros, y el brincar sobre los autos, no hubo más que lamentar, aun cuando los grupos parecían resueltos a quedarse hasta la media noche o hasta las horas del día siguiente, pues esos festejos no se dan muy seguido.

Nadie, por cierto, reparó en que el árbitro del juego Luis Enrique Santander dio por válido el segundo gol de Chivas con tres hombres en fuera de lugar, y que se hizo desentendido a la hora que derribaron a Ismael Sosa en el área chiva.