Rusia ha donado 40 camiones de bomberos a Nicaragua en últimos años

Managua, 9 oct (EFE).- El Gobierno de Nicaragua destacó hoy que la Federación de Rusia ha donado 40 camiones de bomberos de alta tecnología al país en los últimos años.

“Cada camión de esos cuesta entre 470.000 y medio millón de dólares”, dijo el viceministro de Gobernación, Luis Cañas, al Canal 4 de la televisión local.

El funcionario resaltó que esos camiones, cuando fueron donados, eran “de paquete, ¡nuevecitos!” y no “cosas que ya no les servían o ya no las ocupaban ellos”.

Asimismo, observó que cuando el actual mandatario Daniel Ortega retomó al poder en 2007, en Nicaragua existían solo 32 estaciones de bomberos y hoy en día suman 63.

Además, que ahora el país cuenta con 50 bomberos aeronáuticos certificados.

Cañas dio estas declaraciones al hacer un balance sobre el 39 aniversario del Ministerio de Gobernación.

Desde que el sandinista Daniel Ortega volvió a la Presidencia en 2007, Nicaragua y Rusia han fortalecido sus relaciones en todos los campos.

Nicaragua es uno de los contados países, junto a Venezuela y los pequeños Estados insulares de Nauru y Tuvalu, que se han sumado a Rusia en el reconocimiento de la independencia de las regiones separatistas georgianas de Abjasia y Osetia del Sur.EFE