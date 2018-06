Ryan: “No soy fan de la tecnología en el fútbol”

Kazán (Rusia), 16 jun (EFE).- Matt Ryan, guardameta titular de la selección australiana, fue muy crítico hoy con el VAR, el asistente arbitral de vídeo, y dijo que no es “fan de la tecnología en el fútbol”.

La tecnología tuvo un gran protagonismo en el encuentro que abrió en Kazán el Grupo C de la Copa del Mundo de Rusia 2018 entre Francia y Australia, ya que gracias al VAR el colegiado pitó primero un penalti que había pasado por alto y después, ayudado con la tecnología de línea de gol, dio un tanto al equipo galo en un balón que había superado por poco la línea.

“No quiero poner excusas, pero no soy muy fan de la tecnología en el fútbol; no creo que la decisión del VAR sea concluyente”, aseguró Ryan, exjugador del Valencia, al término del encuentro.

La polémica surgió en el minuto 57, cuando Antoine Griezmann fue zancadilleado por Josh Risdon en una acción que no fue pitada por el colegiado pero sí fue vista posteriormente gracias a la revisión del VAR.

“El árbitro tomó su decisión y dijo que no era penalti, y en el vídeo parecía que no lo era. Nuestro defensor me dijo que tocó el balón”, explicó el portero del Brighton & Hove Albion. “Pero eso es ya cosa del pasado y no podemos cambiarlo. Nos quedan dos encuentros importantes y el de hoy nos ayuda a crecer de cara los que nos quedan”, añadió.

“Hay una organización (FIFA) que está ahí y cuyo trabajo es decidir y tomar decisiones en actuaciones así. Eso está fuera de nuestras manos. Tenemos que confiar en que tomen las decisiones correctas, pero creo que la de hoy no lo fue”, indicó, molesto, el guardameta.

El de este sábado en el Kazán Arena es “un partido duro para digerir. Nos merecíamos más, pero el fútbol es así a veces. Creo que tuvimos mala suerte en las decisiones del VAR. Sin embargo, estoy orgulloso de mi equipo; creo que hemos hecho un gran partido”, sostuvo.

Ryan hizo hincapié en el término “crecer”, y cree que la buena presentación ante Francia les ayudará de cara a los dos partidos restantes de la primera fase de la Copa del Mundo de Rusia 2018, contra Dinamarca y Perú.

“Hemos crecido. Si había dudas en nuestro equipo antes del partido, ahora se nos han ido. La mejor prueba es el partido de hoy; hemos jugado muy bien y cada uno de nosotros está ahora con mucha confianza por nuestro rendimiento”, manifestó el exportero del Valencia. EFE