Sacrifican a perro por ataque a infante

Ante el caso que ocurrió hace unos días donde un perro Pitbull atacó a un niño de 3 años y este lamentablemente perdió la vida, el juez cívico Mario Pozo Riestra manifestó que el reglamento establece que al tratarse de un can agresivo debe mantenerse en observación y sacrificársele.

“Es lamentable que sucedan estos hechos en los hogares de Durango, desafortunadamente este tipo de razas proliferan en nuestro municipio, ya que son del agrado de muchísima gente, al igual que otras razas que están catalogadas como agresivas; nuestro reglamento y la propia ley establecen que los perros agresivos pueden y deben ser sacrificados”, externó.

“Sé que esto no le agrada mucho a los grupos que protegen a los animales, porque generalmente ellos hacen responsables a las personas de este tipo de acontecimientos, a los descuidos de los padres, a la no buena educación de los animales, inclusive en muchos casos al mal trato o no buen trato de los animales”, explicó.

“Pero también hay estudiosos que señalan con mucha precisión que la raza Pitbull en general son perros agresivos por su propia naturaleza y en cualquier momento pueden tener una manifestación como la tuvieron hace unos días con este menor de 3 años, y que viste de luto un hogar duranguense”, agregó.

“Creo yo que sí se debe proceder en ese sentido, ya no sería una garantía para las familias y además quién va a cuidar de un perro que mató a su propio hijo, por lo cual es que se puso a disposición del Centro de Atención Animal y se llevó a cabo el procedimiento para dormirlo”, finalizó.