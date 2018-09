Sagan y el motorista que lo derribó en 2015, un abrazo en Salamanca

Salamanca, 3 ago (EFE).- El eslovaco Peter Sagan (Bora), triple campeón del Mundo, y el motorista que provocó su caída en la octava etapa de la Vuelta 2015, Jesús Esteban, se encontraron este lunes en Salamanca durante la jornada de descanso de la ronda española y firmaron las paces con un saludo e intercambio de regalos.

Después del entrenamiento del equipo Bora, Sagan fue recibido en el aparcamiento del hotel del equipo por Jesús Esteban, el piloto de la moto de asistencia que lo arrolló provocando la retirada del eslovaco a 8 kilómetros del final de la octava etapa que terminaba en Murcia, cuando portaba el maillot verde.

Una retirada que adelantó el viaje de Sagan a Estados Unidos, donde preparó el Mundial de Richmond, donde se adjudicó su primer título mundial.

“Gracias a esa retirada me proclamé campeón del Mundo, así que te tengo que dar las gracias”, le dijo Sagan al motorista madrileño, quien fue expulsado de la carrera tras el incidente con “un disgustazo impresionante”.

En un clima de cordialidad ambos protagonistas se intercambiaron regalos. Sagan le obsequió a Esteban con un maillot arcoiris firmado y el piloto le regaló al ciclista la cúpula frontal de la moto, la cual rompió el corredor con la espalda.

“Recuerdo que el accidente me costó la retirada, pero en ese sentido no fue algo especialmente serio porque gané una etapa y pronto me iba a marchar. A partir de aquel día se inició el camino hacia tres mundiales”, bromeó el líder del Bora.

Aquel 29 de agosto de 2015, el máximo favorito para el sprint, perseguía uno de los cortes que se produjeron, se abrió hacia la izquierda y fue derribado en plena recta cuando el vehículo trataba de pasar al pelotón.

Sagan se indignó de tal manera que golpeó su bicicleta y el coche médico, y no permitió que le atendieran de heridas en el glúteo izquierdo. Su reacción le costó una multa de 200 francos suizos por injurias y amenazas y de 100 por atentar contra la imagen del ciclismo.

El motorista fue expulsado de la carrera y desde entonces no ha regresado a la Vuelta. En principio, el equipo Tinkoff habló de emprender acciones legales “contra los responsables del atropello”.

Fueron momento de especial sensibilidad, ya que en la Clásica de San Sebastián de aquel año, otra moto atropelló al belga Greg van Avermaet. EFE