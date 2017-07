Sainz no será sancionado tras ser detectado problema de seguridad en su coche

Redacción deportes, 14 jul (EFE).- La detección de un fallo de seguridad motivado por la presencia de una cinta de sujeción dañada en una de las ruedas del Toro Rosso de no conllevará sanción alguna para el piloto español, según informó este viernes la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).

En un comunicado difundido durante la disputa de la primera sesión de entrenamientos libres en Silverstone, la FIA informó de que durante la inspección del monoplaza del madrileño fue detectado un daño en una de las cintas de sujeción de las ruedas.

“Había signos de suciedad, que podrían ser por el frenado, y eso no es bueno para las fibras”, explicó la FIA, que asimismo apuntó que éstas estaban “desgastadas”.

“El coche, por tanto, no podía pasar la verificación técnica hasta que la parte correspondiente no fuera sustituida”, agregó.

Los comisarios de carrera subrayaron, no obstante, en el tercer punto del comunicado su “satisfacción” porque “no había intención del equipo de engañar a los examinadores”.

La pieza fue reemplazada “voluntariamente” por Toro Rosso y, en consecuencia, el monoplaza de Carlos Sainz superó la verificación.

“Los comisarios fueron informados por el equipo y el fabricante de que el diseño ha sido debidamente probado para su uso y homologado con los nudos presentes”, indicó la FIA.

El propio Carlos Sainz declaró después: “No estaba preocupado ni sorprendido porque no ha sido culpa del equipo. Nadie lo ha explicado muy bien, pero no ha sido culpa del equipo, seguro. Tengo su explicación y es muy diferente a lo que he escuchado por ahí, a lo que se ha dicho. Tengo confianza total en lo que he visto”.

“No puedo darte la explicación, pregunta a James Key (director técnico). He aceptado la explicación y repito que tengo total confianza en mi equipo y sé que no me habrían dejado salir si hubiera habido un problema de seguridad”, dijo el madrileño en declaraciones que recoge el portal motorsport.com. EFE