Sainz: Siento rabia,era la primera ocasión de mi carrera para hacer la ‘pole’

Redacción deportes, 22 may (EFE).- El español Carlos Sainz (Ferrari), que arrancará cuarto este domingo en el Gran Premio de Mónaco, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, declaró este sábado, a pesar de lograr su mejor puesto en parrilla en las calles de Montecarlo, que sintió “rabia”, porque “era la primera ocasión de” su “carrera para hacer la ‘pole’ y” se quedó “sin intentarlo”.

Sainz se vio perjudicado por el accidente -que motivó la conclusión antes de tiempo (a 18 segundos) de la calificación- de su compañero Charles Leclerc, que firmó la ‘pole’, pero con su percance obligó a abortar la última vuelta del talentoso piloto madrileño.

“No hubo posibilidad de un último intento y por eso os podéis imaginas la rabia que tengo. Era la primera ocasión para hacer la ‘pole’ en toda mi carrera y me quedé sin intentarlo”, explicó al canal de televisión DAZN Sainz.

“Así lo sentía; tenía ritmo de sobra para hacer un ‘10.1’ o un ‘10.2’ y no lo he podido hacer. En el primer intento de la Q3 (la tercera ronda de la cronometrada principal) había mucho tráfico y no pude calentar el neumático”, dijo.

“Pero sabía que tenía guardados dos o tres décimas en el bolsillo para la última vuelta, pero no pudo ser”, declaró Sainz que tampoco recuperó la alegría al ser recordado que el cuarto puesto está muy cerca del podio.

“Sí, pero estoy muy cabreado, como os podéis imaginar”, dijo Sainz este sábado en Montecarlo, después de acabar cuarto la calificación para el Gran Premio de Mónaco. EFE