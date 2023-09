Salario no le alcanza a agremiados a sindicatos

La pérdida del poder adquisitivo de los salarios contractuales alcanza un 45 por ciento desde que inició este gobierno, a diferencia de los salarios mínimos que sí se han revalorado por los porcentajes de aumento que se han aprobado, señaló el diputado por el PRI, Ricardo Pacheco.

El legislador, quien forma parte de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado, puntualizó que actualmente existe una deuda importante con los trabajadores que tienen un salario superior al mínimo, “estimo que no debe ser menor a un 40 o 45 por ciento en el caso de los salarios contractuales; vuelvo a decir, los mínimos sí han sido revalorados en su poder adquisitivo, pero no así los contractuales”.

El legislador puntualizó que en el caso de estos últimos existe un rezago que es necesario atender, mientras en el caso de quienes ganan un salario mínimo indicó que en el país hay un número importante de trabajadores que aún tienen este ingreso, aunque no es el caso de quienes están en las organizaciones sindicales y bajo contrato colectivo, “donde no se puede, digamos, una de las partes importantes es que no estén en el rango del salario mínimo, pero aun y cuando se pueda reconocer que es un grupo importante, realmente los salarios de los trabajadores que ganan más del mínimo son los contractuales y en consecuencia no les impactan los aumentos que el presidente ha otorgado al salario mínimo”, dijo.

En lo que se refiere a los efectos de la inflación en el poder adquisitivo de los salarios, Ricardo Pacheco puntualizó que si bien se registra una disminución en algunos índices inflacionarios, no sucede lo mismo con la llamada “inflación subyacente”, que de acuerdo a los economistas, corresponde a los bienes que consumen el trabajador y su familia de manera cotidiana, como alimentos y gasolina, la cual no se ha reducido hasta el momento, por lo cual impacta de manera fuerte la economía de los trabajadores en el país.

